《我在故宮修文物》導演葉君因急性胃出血病逝　得年43歲

著名紀錄片《我在故宮修文物》導演葉君於2026年4月18日離世。內媒報道指，親友處得知，葉君在武漢因急性胃出血不幸離世，享年43歲，發病時他獨自在住處，身邊無家屬陪伴，錯失最佳救治時機。據了解，葉君三月底剛完成體檢，僅查出輕微胃部炎症，無重大健康問題。



《我在故宮修文物》導演葉君於2026年4月18日離世。

葉君2006年畢業於清華大學，後獲清華碩士學位。他曾先後供職於上海電視台、中央電視台及愛奇藝，最終將全部熱情投身於紀錄片創作，成為一名紀錄片導演。他執導的《我在故宮修文物》，參與編導的《如果國寶會說話》，不僅是上的經典，更是一代人重新認識傳統、理解匠心的起點。

據「清華大學影視傳播研究中心」介紹，作為成體系拍攝故宮稀世文物修復故事的大型紀錄片，3集紀錄片《我在故宮修文物》用年輕的視角走進古老的故宮，第一次系統梳理了中國文物修復的歷史源流，揭秘世界頂級文物「復活」技術。

《我在故宮修文物》導演葉君於2026年4月18日離世。

公開報道顯示，紀錄片《我在故宮修文物》曾獲中國最具影響力十大紀錄片、中國高校影視學會學院獎最佳紀錄片等榮譽。

紀錄片《我在故宮修文物》曾獲中國最具影響力十大紀錄片

4月20日，微信公眾號「清華大學影視傳播研究中心」發佈訃告稱，他一生不為商業利益所屈服，始終致力於打造國內領先、具備可持續生命力的文化傳播媒介平台。

訃告寫道，他以笨小孩之心探索世界，以電影詩般的語言記錄日常，留下1759條原創內容，如一封封寫給世界的情書。他說，「期待與你相遇，願這份混合了博物學和電影詩的私人手記，也能觸動你。」

訃告寫道，葉君離世，親友哀痛，但更願以他熱愛的方式——不喧嘩、不悲戚，只安靜地，記住他。