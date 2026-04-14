故宮博物館珠寶展明開放　展出200件紐約大都會博物館珍藏

香港故宮文化博物館「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」，將於4月15日起在展廳8開放參觀。該展覽匯聚約200件首次在香港亮相的紐約大都會藝術博物館珍藏，亦會展出香港故宮文化博物館夢蝶軒收藏和賀祈思收藏中的珍品，以及由千燈室收藏借出的重點展品。



香港故宮文化博物館「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」，將於4月15日起在展廳8開放參觀。（葉志明攝）

香港故宮文化博物館「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」，將於4月15日起在展廳8開放參觀。（葉志明攝）

展覽匯聚約200件首次在香港亮相的紐約大都會藝術博物館珍藏。（葉志明攝）

香港故宮文化博物館與紐約大都會藝術博物館，今天為全新特別展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」揭幕。「琳瑯」展覽分為五個主題單元，分別為「金飾——聖人之軀」、「王室貴族珠寶——王者之軀」、「珠寶與信仰——超凡之軀」、「藝術珠寶——魅力之軀」，以及「工藝與創新——絢麗之軀」。

博物館將於2026年4月15日舉辦公開講座，由紐約大都會藝術博物館中世紀藝術部及修道院藝術博物館策展人及館藏策略經理 Melanie Holcomb剖析珠寶與人體之間的連繫。其他學習體驗還包括導賞團、親子工作坊及珠寶試戴活動，詳情將於稍後公布。

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「琳瑯」將於2026年4月15日在香港故宮文化博物 館展廳8正式開放參觀，展期至2026年10月19日。成人門票為150元， 特惠門票為75元，上述門票均包含於同日參觀博物館專題展覽（展廳1至7）。訪客可憑全館通行門票參觀專題展覽（展廳1至7）及特別展覽（展廳8及9），票價為250元， 特惠門票為125元。