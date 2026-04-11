鄭麗文會北京市委書記尹力稱：國民黨執政一定恢復兩岸故宮交流

4月11日中午，國民黨主席鄭麗文與北京市委書記尹力會見，尹力表示，北京是一座傳統與現代融合且富有活力的超大型城市，京台交往近年來不斷深入，在文化、教育、科技、青年等方面比較活躍。



鄭麗文指出，2025年兩岸故宮的百年院慶，因為眾所周知的理由無法聯手舉辦相關活動，覺得相當遺憾．但她表示，國民黨很快就會重新執政了，「重新執政之後，一定要快速的恢復兩岸故宮的密切交流」。她還呼籲兩黨加強史料檔案合作，以及加強科技產業跟城市治理經驗交流合作等。



據台媒《聯合報》報道，兩人會見地點為北京飯店18樓會見廳。國民黨方面有鄭麗文與三位副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑出席，中共北京市委則有尹力、市委常委兼秘書長趙磊、主責對台事務的市委常委馬駿。與鄭麗文握手時，尹力大聲說「北京歡迎您」，鄭麗文則相當輕鬆，穿著也比較休閒。

國民黨主席鄭麗文與北京市委書記尹力會見。（翻攝中時電子報）

尹力表示，兩岸同胞同為中華民族，我們有著悠久的歷史、燦爛的文明，近代也遭受了外敵的入侵、國土的割讓，當時以孫中山先生為代表的革命先驅、文人志士，為救國救民、振興中華奮起抗爭。

尹力接著說道，國共兩黨為此誕生，兩黨為民族大義兩次合作，今年是孫中山先生誕辰160周年，對中山先生最好的紀念就是繼承他的精神，為中華民族的振興、國家的統一而繼續奮鬥。

尹力表示，京台科技論壇已經連續舉行28次，北京對於台胞的投資興業、學習生活有系列的便利政策和措施，支持台企台胞在京展業發展，「我們對於台胞在京的投資興業學習生活有系列的便利政策和措施，支持台企台胞在京展業發展」。

《聯合報》指出，鄭麗文對尹力對在北京台商台胞的長期的照顧表示感謝，她形容「昨天非常順利圓滿的完成了重要的會見，也把和平的訊息清楚的傳達到了全世界」，對全世界來講都應該是值得祝福跟高興的好消息。

2026年4月10日，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

她提出三大期待。第一希望兩黨之間關於黨史的檔案跟文物的交流能夠全面深化跟推動，尤其是跟各大學研究機構文史跟學術的交流，也希望能夠對兩岸關係重要的史料保存跟交流，譬如說對日抗戰、台灣光復等等主題都能夠做更多交流跟合作，以及兩岸青年的互動往來。

第二是全力推廣兩岸文旅的交流，弘揚中華文化，提及北京故宮、長城、頤和園、天壇、恭王府等景點，強調北京一直都是台灣人旅遊的首選，也希望兩岸同屬中華民族共用中華文化，這絕對擴大旅遊各方面的交流，也能夠有助於兩岸人民的心平氣和。

第三就是加強科技產業跟城市治理經驗交流合作，鄭麗文提到在中關村的參訪，以及久聞尹書記在公共衛生事務方面有非常豐富的學術跟實務上的專業經驗，「也有面向國際跟兩岸的工作背景」等。