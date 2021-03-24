中國人不吃這一套｜霸氣楊潔篪亦有文藝一面　表演評彈短片獲激讚

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-24 17:43

當地時間3月18日，中美兩國舉行高層戰略對話，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的「中國人不吃這一套」以及「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話」等一系列霸氣發言，引起廣泛迴響，並火遍內地各大網絡平台。 殊不知，在代表國家對話美國時態度強硬的楊潔篪，在生活中擁有包括評彈、書法等廣泛的興趣愛好，一度被外界評價為「鐵漢柔情」。楊潔篪本人亦曾於一次採訪中表示，「工作和生活沒有根本的矛盾，生活應該是豐富多彩的。」

鄧小平會見老布殊時，楊潔篪任翻譯。（新民周刊）

1950年5月出生於上海的楊潔篪，於1968年9月參加工作，1971年12月加入中國共產黨，擁有南京大學歷史學係博士學位。自1972年起，楊潔篪開始從事外交工作，在外交生涯中曾任中國駐美國大使、外交部部長等職，與前任美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）、前任美國總統老布殊（Bush Senior）、前任美國總統小布殊（Bush Junior）、前任美國總統奧巴馬（Barack Obama）等打過交道。還曾以翻譯官的身份出現於已故領導人鄧小平與老布殊的會談中。

美國前任總統老布殊，曾稱楊潔篪為「老虎楊」（Tiger Yang）。原因是楊潔篪於農曆虎年出生，以及「篪」字中含有一個「虎」字。其實，「篪」是一種橫吹竹管樂器，是中國古代雅樂主要樂器之一。或許正因如此，楊潔篪在音樂上還有一定造詣。

近日，一段楊潔篪於2005年的一場活動中表演蘇州評彈的短片在網上流傳。短片中，時任外交部副部長的楊潔篪在評彈藝人秦建國、蔣文兩位的弦子、琵琶伴奏下，彈唱了評彈名家蔣月泉的名段《庵堂認母》，有板有眼、韻味十足。在「世間哪個沒娘親」一句唱罷後，台下便響起連連掌聲。

早年間，當年的楊潔篪與基辛格。（新民周刊）

2008年3月8日，在全國政協委員駐地演出的慶祝「三八」婦女節文藝晚會上，楊潔篪亦與中國曲藝家協會副主席、蘇州評彈名家盛小雲合作演出評彈《寶玉夜探》。

楊潔篪曾在《評彈票友》的訪問中表護送，「在我五六歲的時候，祖父就帶我聽評彈。我覺得，評彈藝術已經融化在我的血液中。因為她是非常優雅、非常美好的藝術。」

除此之外，楊潔篪的毛筆書法亦十分專業。據了解，是其幼年時祖父每日督促練習而成的。楊潔篪曾說，「現在要充實自己，更好地做好工作，所以晚上還是想擠點時間多看點書。我本人也喜歡練練毛筆字，打打乒乓球，聽聽南腔北調，特別是京劇和評彈。不過現在這種機會不是越來越多，是越來越少了。」

這位多才多藝的「外交家」的性格被外交業人士評價為「溫文爾雅、有儒家風範」。其表演評彈的短片在網絡流傳後，還引發內地網民的一致讚揚：

「這唱的很好啊」。 「能屈能伸，又儒雅又可愛，載入史冊的外交官，希望後輩裡會有這麼優秀的接班人」。 「能到這個位置的都是有兩把刷子的，我國有人才」。 「十幾年前的視頻，彈指一揮間，楊老蒼老了許多，祝福他健康永遠」。 「一生勵志為國為民，外交戰線上的英雄」。

至於楊潔篪的官場歷練，他於2007年被任命為外交部長；2013年後，獲國務院總理李克強提名為國務委員；2018年，楊潔篪升任中央外事做委員會辦公室主任，成為中共黨內外交最高階的官員。

3月18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員兼外交部長王毅於阿拉斯加出席中美會談。（Reuters）

（新民周刊／綜合報道）