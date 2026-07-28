01直擊遵義｜走茅台渡口探丙安古鎮　重走長征路追尋紅軍足跡

2026年是紅軍長征勝利90周年。近日，粵港澳大灣區媒體聯盟「重走長征路」採訪團來到貴州遵義，01記者隨團探訪遵義會議紀念館、茅台渡口、青槓坡戰鬥遺址、中國女紅軍紀念館及丙安紅一軍團紀念館，重溫當年長征路。



青槓坡戰鬥遺址。（香港01）

遵義會議紀念館。（香港01）

中國女紅軍紀念館。（香港01）

遵義會議紀念館——見證歷史轉折

採訪團首站來到位於遵義市區的國家一級博物館——遵義會議紀念館，展覽以清晰的時間線，完整呈現了中央紅軍從戰略轉移、遵義轉折到轉戰川黔滇的七大篇章。

據現場講解員介紹，紅軍突破湘江後兵力銳減至3萬餘人，面臨40萬敵軍圍追堵截，陷入前無根據地、後無補給的絕境。遵義會議的召開，標誌着中國共產黨首次獨立自主地調整領導班子。會後成立了由毛澤東、周恩來、王稼祥組成的軍事三人團，成功扭轉被動挨打的局面，開啟了靈活機動的轉戰歷程。

遵義會議紀念館原館長雷光仁表示，如今紀念館日均接待逾萬人次，年接待四五百萬，已成紅色旅遊重要打卡地。遵義會議紀念館首任館長、老紅軍孔憲權的孫女孔霞，是紀念館的紅色義務講解員，她透露爺爺1928年投身革命，曾在二渡赤水婁山關戰鬥中負傷，腿胯骨中六發機槍彈，留下十二個彈孔，之後在貴州養傷，並於1952年籌建遵義會議紀念館。

遵義會議紀念館首任館長、老紅軍孔憲權的孫女孔霞。

談及遵義這座城市變化，孔霞感嘆，幾十年前遵義小到只有兩路公交車，但如今交通四通八達，「紅軍當年的初心是為人民謀幸福，這與今天政府的施政方向一脈相承。」

茅台渡口——醬香白酒 戰地立功

位於仁懷市茅台鎮的茅台渡口，既是舉世聞名的醬香白酒之鄉，也是紅軍「三渡赤水」的關鍵地段。

1935年3月16日至17日，中央紅軍由茅台渡口三渡赤水河，擺出北渡長江的假像，成功將國民黨軍主力引向赤水河以西，為後續戰略轉局創造了極佳條件。

仁懷茅台渡口。（香港01）

仁懷茅台渡口。（香港01）

值得一提的是，長期戰事奔襲導致許多紅軍戰士雙足潰爛、傷口感染。由於當時缺醫少藥，純度高、殺菌力強的茅台酒被臨時徵用作醫用消毒。戰士們以此擦拭傷口、揉搓雙足緩解疲勞。據說，周恩來曾笑稱，紅軍長征能勝利，也有茅台酒的一大功勞。

貴州遵義市習水縣土城古鎮。（香港01）

貴州遵義市習水縣土城古鎮。（香港01）

青槓坡戰鬥遺址——拉開「四渡赤水」序幕

離開茅台鎮，採訪團來到遵義西北約200公里的土城「博物館小鎮」，這裏有青槓坡戰鬥遺址、中國女紅軍紀念館等，完整地留下了紅軍長征經過土城的歷史印跡。

土城東側3公里的青槓坡，正是遵義會議後毛澤東親自指揮的第一場戰鬥——青槓坡戰鬥的發生地，也是「四渡赤水」的序幕之役。山腰處矗立着一座高19.35米的花崗岩紀念碑，碑名由曾在此負傷的張震將軍題寫。

青槓坡戰鬥遺址。（香港01）

1935年1月，青槓坡戰鬥激烈打響，紅軍將士直面強敵、浴血奮戰、頑強阻擊，用血肉之軀堅守陣地。戰鬥中，3000多名紅軍將士英勇獻身，許多人甚至未留下姓名。正是這場艱苦卓絕的阻擊戰，讓中央紅軍精準分析了敵我態勢，果斷改變原定北渡長江的計劃，從而拉開了四渡赤水迂迴突圍的傳奇序幕。

中國女紅軍紀念館——巾幗風骨 歲月留痕

在土城，採訪團參觀了全國唯一以女紅軍為主題的紀念館，該館2009年9月26日正式對外開放，館內英名牆上刻有4113位女紅軍的名字，並詳細展出了731位女紅軍的英雄事跡。

從1927年南昌起義到1937年盧溝橋事變，中國女紅軍在長征中擔負着多重關鍵職能：既要手握鋼槍衝鋒陷陣，也要籌備後勤軍需、開展宣傳動員，更要在槍林彈雨中救死扶傷。她們用柔弱雙肩，扛起了革命的半邊天。

中國女紅軍紀念館。（香港01）

中國女紅軍紀念館。（香港01）

丙安紅一軍團紀念館——全國唯一紅一軍陳列館

最後，採訪團來到丙安古鎮。鎮內的「紅一軍團陳列館」依託紅一軍團指揮部舊址而建，是全國唯一紀念紅一軍團的主題展館，館內展出不少歷史照片和文字，詳細再現了紅軍長征在赤水艱苦卓絕的征戰過程，以及紅一軍團在丙安留下的歷史。

丙安古鎮的「紅一軍團陳列館」。（香港01）

丙安古鎮的「紅一軍團陳列館」。（香港01）

丙安古鎮的「紅一軍團陳列館」。（香港01）

1935年1月25日，紅一軍團攻佔丙安，將指揮部及紅二師師部設於鎮內。26日，紅二師以丙安碼頭為渡口北渡赤水河，直逼赤水縣城。

儘管後續戰鬥受阻讓紅軍放棄了原定渡江計劃，並於1月29日轉向元厚、土城一帶西渡赤水，但丙安渡口的這次軍事行動，為四渡赤水戰役的展開奠定了極其重要的戰略鋪墊。