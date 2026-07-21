01直擊｜貴州變｢中國數谷｣引蘋果華為紮根　以科技活化長征歷史

說到貴州，不少港人的第一印象就是貧窮落後，交通不便。然而，作為曾經中國最貧困的省份之一，但如今貴州已搖身一變成為中國科技發展的前沿地方。



為紀念紅軍長征勝利90周年，日前粵港澳大灣區媒體聯盟「重走長征路」第二場黔滇行採訪活在貴州貴陽啟動。7月20日，《香港01》記者跟隨探訪團來到國家大數據（貴州）綜合試驗區交流體驗中心和貴州長征文化數字藝術館（紅飄帶），見證了這片土地的驚人蛻變。



國家大數據（貴州）綜合試驗區交流體驗中心。(許靖雯 攝）

貴州長征文化數字藝術館（紅飄帶）。(許靖雯 攝）

從貧困省到領跑國家「東數西算」

近年貴州大力推動數智化轉型，以發展大數據產業為突破口，已從一個貧困省份轉變成「中國數谷」。在國家大數據（貴州）綜合試驗區交流體驗中心，智能交通、城市治理、農業監測、防災預警等應用場景逐一鋪展在眼前，大銀幕上閃爍的各種數據信息，見證了這座「中國數谷」的硬核實力。

而貴州之所以從窮省到「中國數谷」，離不開中國近年大力推行「東數西算」戰略工程。正如「南水北調」，「東數西算」旨在將東部沿海地區龐大的數據，輸送至資源豐富的西部地區進行運算與處理。貴州，正是這場國家級算力佈局的「排頭兵」。

貴州得天獨厚的地勢和氣候特別適合數據產業。貴陽市大數據發展管理局數字應用處處長李傑介紹，貴州氣候條件優越，常年氣溫適宜，低溫環境可以大幅降低算力設備散熱成本，另外綠色電力資源充沛，可向企業提供算力租賃服務。

貴陽市大數據發展管理局數字應用處處長李傑。（許靖雯 攝）

據了解，中國三大電信運營商（移動、電信、聯通），以及華為、騰訊、富士康、蘋果等國內外科技巨頭，均已在貴州紮根建立超大型數據中心。貴州獨特的的喀斯特地貌所形成的天然溶洞，可以給機器降溫。騰訊的七星湖數據中心就建在貴州山體洞庫中，外表毫不顯眼，內部卻存放了30萬台伺服器。

2015年，貴州大數據綜合試驗區建設正式啟動。據人民網報道，短短十年間，貴州在建及投運的數據中心50個。大數據產業鏈從基建、土地，延伸至IT設備製造、軟件開發及綠色能源，直接帶動貴州的數字經濟。

而貴州的脫貧和大力發展大數據行業有重要的關係。根據統計，2023年，貴州省GDP突破2.2萬億元，數字經濟佔比達42%；2025年數智產業總規模達到2994.65億元，數字經濟增速已連續九年位居全國前列。

科技賦能紅色文旅「紅飄帶」

大數據的應用不止於雲端，更落地於紅色文化傳承。

貴州長征文化數字藝術館（紅飄帶）。（許靖雯 攝）

貴州是紅軍長征途中偉大轉折的發生地，這裏發生過3萬紅軍被40萬國民黨軍「鐵桶包圍」，但最終卻憑四渡赤水完成突圍翻盤，這是紅軍長征史上以少勝多的戰例。

01記者跟隨採訪團前往貴州長征文化數字藝術館（紅飄帶）。作為全國首個以長征為主題的全局沉浸式數字體驗館，這裏將光影藝術與硬核科技完美融合，通過劇場式觀影將湘江戰役、遵義會議、四渡赤水等歷史完整呈現出來。

「紅飄帶」集合AI虛擬交互、全息影像、全維度機械運動、虛擬現實技術、三維聲場等科技，譬如通過模擬低溫、風雪等特效，讓觀眾體驗到紅軍長征路上艱苦的爬雪山、過草地；利用機械帷幕還原遵義會議；以及全息影像，「復活」紅軍戰士影像，還原當年的烽火戰場。

這種科技＋紅色文化的創新模式，讓觀眾從歷史旁觀者變成親歷者，也成功令嚴肅的歷史活化。館內可以看到很多小朋友在這裏感受紅色精神力量，有家長稱「紅飄帶」可以讓年輕一代更了解中國經歷過的長征路，這種劇場沉浸式體驗，與平時的展覽館不一樣。

有家長稱「紅飄帶」可以讓年輕一代更了解中國經歷過的長征路。（許靖雯 攝）

此外，館內還設有貴州首個8K電影級巨型LED球幕飛行影院，其首演劇目《紅飄帶．多彩飛越》能讓觀眾以翱翔視角俯瞰貴州的全景。據了解，《多彩飛越》每秒60幀畫面，每一幀要運用算力去建模和渲染，一個畫面需耗時16小時。貴州省文化旅遊科技有限公司副總經理柳啟陽表示，依靠貴州大數據優勢，才得以推動「科技＋紅色文化」的創新推廣模式。

貴州省文化旅遊科技有限公司副總經理柳啟陽。（許靖雯 攝）

自2023年試運營以來，「紅飄帶」已累計演出超8300場，接待遊客超100萬人次，並榮獲「2024文化和旅遊數碼化創新示範十佳案例」等多項國家級殊榮，成為貴州文化傳承的全新地標。

從昔日交通不便的貧困山區，到如今成為「中國數谷」以及通過前沿科技為遊客創造沉浸式的紅色文化體驗，貴州的蛻變令人驚嘆。