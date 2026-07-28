01直擊扎西｜踏足「雞鳴三省」舊址　見證長征轉折到文旅爆紅

2026年是紅軍長征勝利90周年，粵港澳大灣區媒體聯盟「重走長征路」黔滇行採訪團在結束貴州行程後，隨即來到雲南。《香港01》記者隨團先後走訪扎西會議紀念館、扎西會議會址、中央政治局會議舊址，以及國家3A級景區環山攬勝「大屏上」，體驗當地將革命歷史與現代文旅相融合，見證紅軍長征「扎西會議」的重要歷史。



扎西紅色小鎮巧妙結合「紅色+文旅」概念，吸引不少遊客來這裏學習黨史和旅遊。（香港01）

扎西會議紀念館。（香港01）

扎西老街。（香港01）

國家3A級景區環山攬勝「大屏上」。（香港01）

雞鳴三省之地 絕境中的「扎西轉折」

長征途中，紅軍於1935年2月至5月間兩度進出雲南，前後歷時28天。地處川、黔、滇三省交界的威信縣扎西，是周恩來口中的「雞鳴三省」之地。

遵義會議後，中央紅軍原本計劃北渡長江與紅四方面軍會師，卻遭國民黨重兵圍追堵截。為擺脫困境、搶抓戰機，紅軍果斷轉向扎西集結。1935年2月上旬，中共中央政治局在當地多個地點連續召開系列會議，史稱「扎西會議」。

扎西會議紀念館内珍藏大量貴重史料與文物。（香港01）

採訪團一行走進扎西會議紀念館，館內珍藏大量貴重史料與文物，包括《中國共產黨十大政治綱領》、紅軍戰時使用的X光機、電台、馬克西姆重機槍、迫擊炮彈，以及革命文獻和紅軍漫畫標語，還原了當年的戰爭歲月。

中共威信縣委黨史研究室四級調研員周元珠向採訪團介紹，「扎西會議」在黨史、軍史上具有舉足輕重的地位。會議完成了中共中央最高領導層的調整，由張聞天接替博古負總責、毛澤東協助統籌軍事指揮，進一步鞏固了毛澤東在黨和紅軍中的領導地位。

中共威信縣委黨史研究室四級調研員周元珠。

更關鍵的是，紅軍在江西會館召開政治局擴大會議，作出了「回師東進、二渡赤水、重占遵義」的重大戰略決策。同年2月11日，紅軍折返貴州二渡赤水，連夜突襲桐梓、攻克婁山關，拿下長征途中首場大捷，極大提振全軍士氣。此後，紅軍接連完成三渡、四渡赤水，佯攻貴陽、威逼昆明，最終挺進雲南搶渡金沙江，成功甩掉40萬敵軍的封鎖，為長征勝利奠定堅實基礎。

3000多名扎西青年踴躍參軍，毅然踏上長征路。（香港01）

3000扎西青年血染長征路

在扎西，紅軍用實際行動贏得民心。周元珠分享了一段感人至深的在地故事：當年紅軍進駐後，積極開展打土豪、分田地，並在街巷留下一幅幅宣傳標語。

當時，當地惡霸石龍盤踞肖家灣、禍害鄉鄰。紅軍在老街院壩召開群眾公審大會，並打開其糧倉，將糧食、豬肉、銀錢、布匹等物資全數分發給貧苦百姓。

紅軍在扎西的宣傳標語。（香港01）

紅軍的嚴明紀律與愛民舉措深深打動了當地青年。短短數日內，便有3000多名扎西青年踴躍參軍，毅然踏上長征路。然而，這批熱血青年絕大多數壯烈犧牲在血雨腥風中，僅有寥寥數人在新中國成立後得以重返家鄉，這段歷史故事令人唏噓不已。

隨後採訪團再轉往扎西會議莊子上中央政治局會議舊址，追溯當年改變歷史軌跡的決策過程。這裏有中央紅軍總部、中央政治局會議室及毛澤東等人的居住室及部分行軍物品。它是1935年2月6日至8日中央政治局召開會議的地方，是中國革命歷史上極為重要的會址。

扎西會議莊子上中央政治局會議舊址。（香港01）

扎西紅色小鎮巧妙結合「紅色+文旅」概念，吸引不少遊客。（香港01）

扎西紅色小鎮巧妙結合「紅色+文旅」概念，吸引不少遊客。（香港01）

鄉村文旅爆紅吸客逾5萬

為讓歷史「活」起來，扎西紅色小鎮巧妙結合「紅色+文旅」概念，整合當地自然風光、民族文化，打造出多元業態融合的旅遊新名片，吸引不少遊客來這裏學習黨史和旅遊。

採訪團來到國家3A級景區環山攬勝景區大屏上，這裏是鄉村振興與少數民族文化交融的示範區。採訪團在現場體驗篝火晚會，切身感受少數民族風情與紅色文化的碰撞。

國家3A級景區環山攬勝「大屏上」。（香港01）

扎西紅色小鎮打造多元業態融合的旅遊新名片。（香港01）

扎西紅色小鎮打造多元業態融合的旅遊新名片。（香港01）

景點推出體驗篝火晚會，讓游客感受少數民族風情與紅色文化的碰撞。（香港01)

威信文化紅韻傳媒有限公司副總經理申春波表示，景區主打「紅色研學+戶外體驗」，將苗家蠟染、剪紙、手工打草鞋等非物質文化遺產融入研學行程。學員可親手製作蠟染布料、穿上自製草鞋走進苗寨，深度體驗苗家飲食與民俗。

申春波透露，此前五一假期推出主題遊園會，結合花海景觀與樂隊演出，短短三天接待逾5萬名遊客，全網曝光量更衝破3000萬大關，足見「紅色+文旅」對遊客的巨大吸引力。

威信文化紅韻傳媒有限公司副總經理申春波。（香港01）

從遵義的歷史轉折，到威信的「紅色+文旅」新貌，採訪團見證了長征精神的傳承，也感受到這片紅色土地在時代浪潮下煥發出的勃勃生機。