「老廣」愛食薑　2千年前沒攪拌機南越王宮廷靠一神器磨薑取汁？

白切雞要好吃，少不了一碟薑蓉；薑汁撞奶要夠香，也要靠一點薑汁。那麼，沒有攪拌機的二千多年前，南越王宮廷又怎樣磨薑取汁？



答案就在南越王墓出土的銅薑礤（粵音近「擦」）。這件文物，現藏於廣州的南越王博物院，看似不起眼，實際上集磨薑、濾汁和收納於一身。



南越王墓共出土過兩件銅薑礤，這反映磨取薑汁並非一時隨意之舉，而是宮廷飲食中重要的一環。

銅薑礤的「擦面」帶有凸點，用來磨薑；姜汁可經過漏孔流出，薑渣則被隔開。底下四足把器身墊高，讓器物放置更穩，也為承接汁液留出空間。一端還設有掛環，方便用完後掛起收納。至於外側的小半環耳，則可能與拿取和使用有關。

南越王博物院藏銅薑礤，長方形磨薑擦面連前端漏孔，底有四柱短足、尾端設掛環，可以說是漢代版「磨薑板+濾汁器」。

銅薑礤，西漢南越國（公元前203至前111年），長22厘米、前部面寬9.7厘米、後部寬5厘米、足高1.5厘米。（南越王博物院）

銅薑礤沒有複雜紋飾，每一個結構都為實用而設。若用今天的話說，這就是漢代版的「磨薑板+濾汁器」：把老薑磨一磨、濾一濾、接一接，處理完再掛起來。

為何南越王宮廷要特地備上一件銅薑礤？

至少可以肯定，早在兩千多年前，「老廣」已很懂得把薑汁用在飲食之中。薑性溫味辛，有助驅寒祛濕。在濕熱的嶺南，這樣一味常見食材，自然更受歡迎。

到了後世，薑更融入嶺南人的日常食療。一塊薑，既是調味料，也是許多人熟悉的養生食材。

有趣的是，直到今天，嶺南民間仍有使用類似的磨薑器，只不過材質從青銅換成竹木，名字依然叫「薑礤」。

人在使用老式竹薑刷磨薑取汁。

至今仍有人使用竹薑刷磨薑取汁，不過設計和結構比「銅薑礤」簡單得多。（網上圖片）

下次當你夾起一塊蘸滿薑蓉的白切雞時，不妨想想，那股辛辣味背後，也藏着穿越兩千年的「老廣」生活智慧。

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