廣西秋葵10小時到香港街市？港商北上種菜　入庫前經過397項體檢

秋葵是港人餐桌上的常見時蔬，據了解，不少香港秋葵產自廣西賀州。當前正值採摘季，清晨還在賀州田間、掛著露珠的秋葵，傍晚已經擺上香港街市的貨架。一箱箱秋葵從賀州運往香港，耗時從過去的至少十幾個小時到如今的不到10小時，點滴提速的背後都是對蔬菜鮮度的追求。



旺季時節，在賀州農投供港蔬菜基地，每天數以千斤的秋葵，經過嚴苛檢測和冷鏈運輸，直送香港。這條「朝發夕至」的供港之路，背後是一條貫穿播種、管護、採收全過程的「安心鏈」。



廣西賀州農投供港蔬菜基地，工人正在採摘秋葵。（中新社）

03、何雪华摄

一粒種子的「高標準」起點

清明前後，秋葵種子被播入土中。但播種並非隨意而為。「種子不是隨便買，必須按供港標準甄選。」基地負責人李林告訴記者，他們試種多個品種，最終鎖定果形勻稱、口感脆嫩的「水果秋葵」。

「港人吃秋葵講究『爽脆不黏』，可涼拌、可白灼、可拌豉油，是夏日餐桌上常見的時令靚菜，尤受家庭主婦和輕食一族青睞。」李林稱，基地試種成功後，香港市場反響極佳，訂單逐年攀升。

據其介紹，播種前，土壤要先送檢，檢測重金屬和農殘，全部合格才准落種。此後140天，秋葵從未離開監測視線：水肥一體化系統精准灌溉，管護員每日巡田兩遍，發現病蟲害須由植保員評估後「對症下藥」，絕不亂噴農藥。

廣西賀州農投供港蔬菜基地，工人正在打包秋葵。（中新社）

397項指標的「終極體檢」

播種70天後，秋葵進入百日採收期。每次採收前，檢測員李泳聰會隨機取樣，連根帶土送至基地自設檢測室，重點篩查農殘和重金屬。

另一份樣本則被送到賀州市檢驗檢測中心——這是廣西首家獲大灣區「菜籃子」認可的承檢機構，已與香港CMA檢定中心實現數據互認。在這裡，蔬菜被製成「蔬菜漿」，經氣相色譜質譜聯用儀檢測，397項指標須全部達標，堪稱「終極體檢」。

據供貨企業介紹，秋葵嬌嫩，須在果莢尚青時剪下，長度13至15釐米，絨毛完好，無斑無傷。送抵分揀中心後，工人會剔除次品，合格品輕放入鋪好冰袋的紙箱，送入0至3℃智能冷庫。

「從田間到入庫，全程不超過40分鐘——因為溫度稍高，秋葵即變軟變黏，口感盡失。」供貨企業負責人表示。

「直通直銷」：賀州首創的變革

鮮度的背後是創新。2023年底，廣西首批直通港澳雙牌車啓用，賀州成為廣西首個實現「直通直銷」的城市。此前，賀州蔬菜須先運往廣東加工廠中轉分揀、換車，再進香港；如今，海關直接到基地監裝施封，整車發車，報檢報關全部在賀州完成。

記者瞭解到，上午十時，冷鏈車駛至基地門口，海關人員核對備案編號、批次號、檢測報告，檢查封簽無誤後放行。司機駕車經二廣高速，過深圳文錦渡口岸，下午四時半，滿載「水果秋葵」的冷鏈車抵達香港沙田區沙角邨街市。

車門打開，一箱箱鮮甜清脆的秋葵被陸續擺上菜攤，下班買菜的市民圍攏過來，爭相揀購。從田間到港九，朝發夕至，新鮮如初。

圖為廣西賀州農投供港蔬菜基地，工人正在打包秋葵。（中新社）

港商北上種菜覓商機

賀州蔬菜走俏，離不開一批「北上種菜」的香港商人。在賀州鍾山縣，港商麥百祥建起了1500多畝標準大棚種植基地，每年1200噸蘆筍、聖女果、辣椒等直供香港。

他坦言，香港消費者對品質要求極高，而賀州晝夜溫差大、土壤水源富含有益微量元素，種出的蔬菜格外鮮甜。

在賀州龐大供港蔬菜「家族」中，除秋葵之外，豆杯最受追捧，香港市場售價最高達每斤180港幣，且供不應求。菜心、上海青、紅彩椒、番茄、毛節瓜、絲瓜、苦瓜等亦是大熱品種。

賀州地處桂粵湘三省交界，素有「百年菜鄉」及大灣區「菜籃子、果籃子、肉籃子」美譽。近年來，賀州大力發展高標準供港基地，從品種篩選、土壤檢測、精准管護、安全檢測、預冷鎖鮮到當天直達，每一環都對標香港標準。