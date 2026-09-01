中國國花是甚麼花？很多人答錯｜神州冷知識

中國的國花是甚麼？這問題似乎很簡單，答案誰都能脫口而出。可是，多數人其實沒能答對......



國色天香 牡丹是富貴象徵

相傳慈禧曾冊封牡丹為國花。慈禧愛牡丹，也愛畫牡丹，圖為她所繪的《牡丹圖》。（網上圖片）

中文「國花」一詞早於明代已出現了。在很長時間裏，它指的是「國色朝酣酒，天香夜染衣」之牡丹花，與現代國花概念完全不同。現代國花概念起源於19世紀歐洲，清末隨着「西學東漸」來到中國，其重點是以花喻國，用花來代表國家形象、民族精神和感情。

不過，要說中國現代概念國花，仍然繞不開牡丹。牡丹原生於中國，主要在長江、淮河、黃河流域栽培，以河南洛陽最聞名。它儀態萬方，自古是富貴吉祥和太平盛世象徵，更有「花中之王」美稱，廣受中國人喜愛。

相傳在清末光緒二十九年（1903年），「牡丹迷」慈禧太后曾下懿旨冊封牡丹為國花，並在頤和園建了國花台。有媒體認為，那是中國歷史上首次指定國花。

雖然冊封是否史實存在爭議，但就傳統審美觀和時代氣氛而論，牡丹在民間確有着等同國花地位。

象徵堅毅 傲骨梅花受推崇

中國人對梅花一直有着精神崇敬。圖為北京明城牆遺址公園的梅花文化節上，攝影師為一名穿着華服的女遊客拍照。

中國人對梅花一直有着精神崇敬。圖為北京明城牆遺址公園的梅花文化節上，攝影師為一名穿着華服的女遊客拍照。（視覺中國/當代中國授權）

到民國時期，國家依然內憂外患，在五四運動和反封建思潮影響下，民眾審美和文化心理出現變化，高潔傲骨的梅花在人們心中地位提升，特別受到文化精英階層推崇。

梅花也是中國原生植物，天然分布於黃河以南廣大地區。它在冰中孕蕾，雪中綻放，象徵着堅毅品格和百折不撓的奮鬥精神，中國人對梅花一直有着精神崇敬。

1920年代後期，國民政府提出以梅花為國花，又發布訓令要求各地以梅花為徽飾。該提案直至國民黨敗走台灣，都沒完成法律程序，然而很多人已「默認」梅花是國花。在抗日戰爭時期，梅花更寄託着人們苦盡甘來、勝利報春的願景。

1949年新中國成立，在新時代、新環境中，哪種花適合被確立為國花呢？

意見分歧 國花之位仍空缺

官方指「各方面意見仍存在較大分歧，難以統一，確定國花的時機尚未成熟」。圖為北京景山公園的牡丹花。

官方指「各方面意見仍存在較大分歧，難以統一，確定國花的時機尚未成熟」。圖為北京景山公園的牡丹花。（視覺中國/當代中國授權）

相關問題在改革開放後的1980年代再被熱烈討論，此後官方曾組織過多次聲勢浩大的國花評選，得出兩大熱門仍然是象徵富貴的牡丹，以及代表高潔的梅花，當中牡丹呼聲最高，官方甚至一度推薦牡丹方案，惟梅花可觀的支持度始終不容忽視，雙方支持者「誰也說服不了誰」。

結果呢？是國花之位至今空缺。沒錯，目前中國的國花既非牡丹，亦不是梅花，是尚未正式確立。目前全球2/3、超過120個國家都有確立國花，中國卻不在此列。

2024年，國家林業和草原局再就國花問題表態：「各方面意見仍存在較大分歧，難以統一，確定國花的時機尚未成熟。」

最後補充一些資料。中國雖然未有法定國花，部份省級行政區和300多個城市，已正式確立省花和市花，其中月季花「出現頻率」最高，它是北京、天津、石家莊、鄭州等超過70個城市的市花。

牡丹一直是國花評選的大熱。圖為河南的洛陽牡丹文化節期間，隋唐洛陽城、周王城廣場、隋唐城遺址植物園等地標牡丹盛開。

牡丹一直是國花評選的大熱。圖為河南的洛陽牡丹文化節期間，隋唐洛陽城、周王城廣場、隋唐城遺址植物園等地標牡丹盛開。（視覺中國/當代中國授權）

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