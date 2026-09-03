開學｜元朗屏山600年聚星樓　香港唯一古塔　供奉文昌鎮水聚財

開學前夕，不少家長都會帶同子女「拜文昌」，祈求學業進步。在元朗屏山就有一座600年歷史的寶塔，保佑新界五大族之一的鄧氏文運昌盛，它是屏山文物徑的古迹之一、香港現存唯一古塔——聚星樓。



屏山六角形寶塔聚星樓 護佑新界鄧族文運

前往聚星樓，交通非常方便。步出天水圍港鐵站E3出口，沿聚星路轉入屏山文物徑，走不到2分鐘，便找到被大樹遮蔽視線的聚星樓。

聚星樓的外觀古樸典雅，六角形塔樓高約13米，由青磚砌成，樓高3層。細心觀看，可以見到每層均設有磚砌的菱形簷飾，屋脊翹角，古色古香。

聚星樓是護佑新界鄧族子弟文運的塔樓，入面供奉着文昌和魁星兩位主宰文運、掌握功名的神祇。

聚星樓原高7層 颱風吹毀 僅餘3層

根據屏山《鄧氏族譜》記載，聚星樓約於明朝洪武年間（1368年至1398年）由鄧族第七世祖鄧彥通所興建，迄今超過600年歷史。相傳聚星樓原高7層，可惜上4層因不堪颱風吹襲而倒塌，只餘大家所見的3層留存於世。

如今聚星樓四周被城市建設包圍，但據鄧族父老相傳，聚星樓矗立的位置原是河口，面對后海灣，地理上位處屏山鄉的北面。從風水學角度，當初興建塔樓有「擋北煞」和「鎮水災」的用意，同時避免海潮退潮時帶屏山的財氣，藉以「收水聚財」。

此外，聚星樓作為「文塔」亦與俗稱「文筆」的青山（編按：青山因形狀陡峭、峰尖如筆而獲「文筆」稱號）遙相配合，希望為族中子弟聚文魁、開文運，金榜題名。

屏山鄧氏人才輩出 清代誕5位舉人

鄧氏先祖對後人的厚望，亦顯露於聚星樓的題字之上。抬頭望，可以見到塔樓正面，每一層都有吉祥題字：由上而下分別是「凌漢」（意思：超越銀河）、「聚星樓」和「光射斗垣」（意思：光芒耀眼，直射天上星宿）。意味深長的祝福，成為跨越時空的精神寄託，指引後人追求卓越，考取功名，晉身仕途。

事實上，鄧族歷代人才輩出，士人及為官者不計其數。據中國歷史文化學者姜舜源引述，「屏山鄧氏一族單是在清代，就出了5位舉人、8位貢生（經考試薦入北京全國最高學府「國子監」讀書的生員，即「太學生」）」。而翻查屏山文物徑的介紹，中舉者包括清嘉慶九年（1804）的武舉人鄧瑞泰，以及清同治三年 （1864）的文舉人鄧惠育（武舉人鄧瑞泰之孫）。

聚星樓納大灣區文物「科舉登第」主題遊徑

現時聚星樓已被納入發展局「粵港澳大灣區文物主題遊徑」香港段「科舉登第」的主題景點之一。

粵港澳大灣區自古同屬嶺南地區，歷史文化一脈相承，三地在教育方面更是息息相關。

聚星樓所在的屏山文物徑，其實還有不少與科舉登第相關的景點，包括「述卿書室前廳」、「覲廷書室」和「仁敦岡書室」等由宗族支持興建的私塾。這些香港現存的中式傳統書室，在廣東省亦有不少，主要目的是培育族中子弟考取功名，擴展氏族在地區的話語權和影響力，彰顯出嶺南地區共同的科舉文化源流。

此外，書室內的壁畫、木雕、灰塑和題字等亦具教化意味。由這些建築細節，亦可體現嶺南傳統建築的藝術傳承。

假日來逛屏山文物徑，既可領略新界傳統面貌及宗族生活，有時間還可到旁邊有「香港最美圖書館」之稱的屏山圖書館朝聖讀好書，為腦袋和心靈注入智慧，期盼新學年有個好開始。

聚星樓

地址：新界元朗屏山

開放時間：星期一、三至日9am-1pm及2-5pm；逢星期二（公眾假期除外）、聖誕日及聖誕翌日、元旦日及農曆年初一至三休息

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