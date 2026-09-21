遇見雲南走進劍川　開啟非遺大理之行

2026年9月4日至5日，大理州劍川縣迎來兩場以非遺為底色的夜間直播 。由雲南省文化和旅遊廳主辦，大理州文化和旅遊局 、劍川縣文化和旅遊局 、雲南網承辦的「遇見雲南·夜間廣場舞一『東亞文化之都·中國大理活動年』2026『非遺大理行』開幕式文藝演出」於9月4日晚在劍川古城南城門開播，「雲南之夜·寶藏小城一劍川沙溪古鎮茶馬古道」於9月5日晚在沙溪古鎮開播。兩場直播依托劍川豐厚的白族文化與茶馬古道資源，將非遺展演 市井集市與古鎮夜遊連成一線， 讓「有一種叫雲南的生活」在滇西的夜色裏有了更具體的註腳。



劍川古城。（供圖）

千年劍川，非遺與古道的交響

劍川是國家歷史文化名城，也是大理州連接麗江、怒江，通向香格里拉、走進川藏的門戶，地處「三江並流」自然保護區南端和國家「一帶一路」倡議南方絲綢之路經濟帶上。全縣有6個世居民族，白族人口占比超過九成，是全國白族人口比例最高的縣份。這裏以雲南文明之源、南詔石窟勝地、中國木雕之鄉、白族文化寶庫、滇西革命搖籃、生態旅遊樂土「六張名片」著稱，擁有國家級歷史文化名鎮沙溪鎮，石鐘山石窟、西門街古建築群、興教寺古建築群、海門口遺址、景風閣古建築群、茶馬古道劍川段等6個全國重點文物保護單位，40個中國傳統村落散落其間，保存著傳統的文化與生活。

古城樓。（供圖）

南城門下，白鄉非遺踏歌起舞

9月4日20時，第一場直播「遇見雲南·夜間廣場舞一『東亞文化之都·中國大理活動年』2026『非遺大理行』開幕式文藝演出」在劍川古城南城門準時開播。國家級非物質文化遺產劍川白曲拉開了演出序幕，來自各地的非遺歌舞樂隨後陸續登台。海菜腔、恩施民歌、 陜北民歌、彜族民歌、侗族大歌，唱出了不同民族的人文風情；煙盒舞、孔雀舞、南澗跳菜、目瑙縱歌、彌渡山歌手勢舞，舞出了不同地區的生活風采；河洛大鼓、布朗族彈唱相得益彰；山西晉劇、福建南音異曲同工。最後，劍川白曲再度登台，為今晚的非遺歌舞樂展演畫上了圓滿的句號。

非遺集市裏，一間間各具代表性的商鋪，向來賓展示大理非遺的方方面面：美食、陶器、繡品、銀飾、文創……這是大理非遺與市井文化的深度融合，也是大理非遺創新發展的最好展示。

沙溪慢夜，茶馬古道上的寶藏小城

9月5日19時30分，第二場直播「雲南之夜·寶藏小城一劍川沙溪古鎮茶馬古道」在沙溪鎮玉津橋邊開播。

玉津橋。（雲南網／記者徐樹濤攝）

玉津橋橫跨黑潓江，是滇藏茶馬古道上南連大理、北通藏區的關鍵通道，也是馬幫進入寺登街的「第一關」。當晚，主持人帶著鏡頭，從這裏起步，走上馬蹄聲回響的千年茶馬古道。

茶馬古道雲南劍川段是國家級重點文物保護單位， 該段古道起於沙溪鎮鰲鳳村南山腳， 止於寺登街北古宗巷 ，全長約4.2公里。

古鎮街巷。（雲南網／記者徐樹濤攝）

順著青石板路走到南古宗巷南寨門。這座明代中後期為護衛集市而修築的寨門，2004年經修復後保留了原始夯土牆和防禦功能。它曾是馬幫鹽茶貿易的重要入口，也是茶馬古道繁榮與興衰的見證。除南寨門外，沙溪古鎮還有兩座古寨門，分別是茶馬古道雲南劍川段的結束點一北古宗巷北寨門和電視劇《去有風的地方》 的取景點一東寨門。

走過寨門， 便進入茶馬古道的核心區一四方街，這裏有著古道上最為重要的文化遺產一興教寺與古戲台。興教寺與古戲台隔街相望，鏡頭前，國家級非物質文化遺產一劍川木雕代表性傳統木結構建築的古戲台上正響起白族洞經古樂，古色古香的建築，古樸典雅的曲調，讓人忽然不知身在何時。

感受過古戲台與古樂的絕妙搭配，跟隨鏡頭走進沙溪本地非遺文創的世界。在寺登街古建築群楊家大院裏，白族甲馬版畫藝術館讓人眼前一亮。本是用於傳統祭祀的「紙符」，已經衍生出掛畫 、T恤 、 明信片 、 印章等多種周邊產品， 拓印體驗活動也成為當地熱門的民俗文旅項目。

白族甲馬版畫藝術館。（雲南網／記者徐樹濤攝）

再往裏走便是同為寺登街古建築群的歐陽大院 這座白族「三坊一照壁」的典型院落，被稱作「茶馬古道上的五星級馬店」，這裏把白族民居、私家花園、專屬古戲台和馬店馬廄的功能完美融合在了一起，是白族建築經典，已列入省級文物保護單位，成為了活態的馬幫文化博物館，藏於其間的劍川木雕藝術展示也不容錯過。

歐陽大院。（雲南網／記者徐樹濤攝）

看過古道上最主要的幾處古建築，鏡頭來到了號稱「茶馬古道上唯一倖存的古集市」一寺登街。主持人介紹說，沙溪古鎮保護項目以「修舊如舊 、最少干預 、最大保留」的理念對寺登街進行保護與輕開發，保留了由四方街和南北古宗巷組成的「一心兩軸」的空間布局，把興教寺、古戲台、老馬店、寨門和前鋪後店的明清民居全部串聯起來，形成了一個完整的保留至今的古集市生活網絡。

寺登街。（雲南網／記者徐樹濤攝）

體驗了千年古道的人文風光、非遺手作，直播鏡頭停在省級非物質文化遺產、劍川地道美食一山老腿前。這一個多小時的慢時光，像做了一場穿越回茶馬古道的夢。主持人邀約中外朋友走進沙溪， 感受這座鄉村古鎮的慢生活， 感受 “ 有一種叫雲南的生活”。

劍川美食。（雲南網／記者徐樹濤攝）

從一城看一省，劍川開啟「雲南之夜」

去年8月，雲南印發《關於進一步推動雲南夜間文旅經濟高質量發展的若干措施》，為做熱全省夜間消費、做活文旅場景注入政策動力；而「旅居雲南」發展專項規劃（ 2025 —2030年）的深入實施，也讓劍川這樣的寶藏小城有了更立體的表達 。劍川借這次雙直播， 把白曲調子、古建風貌、非遺手作與茶馬古道的慢，一一呈現到鏡頭前。

劍川古城。（供圖）

劍川之夜，從古城街巷到興教寺壁畫，從木雕之鄉到茶馬古道，大理把非遺與慢生活交給直播，也交給了屏幕外的看客。兩場直播暫告一段落，而「有一種叫雲南的生活」， 還會沿著雲南的版圖，在更多寶藏小城被慢慢寫活。

本文獲雲南省文化和旅遊廳授權轉載

