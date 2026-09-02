50頭野生亞洲象夜闖雲南村莊覓食　居民：20年來沒見過這麼大陣仗

撰文：中天新聞網
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動物奇景！近日，在雲南西雙版納一座村落，出現50頭野生亞洲象深夜大陣仗進村覓食休憩。根據當地村民表示，近20年來從未見過規模如此龐大的野象群。

據內媒報道，雲南西雙版納的磨憨鎮尚勇村某日深夜出現一大群野象，工作人員發現後迅速發布避險提示，提醒村民緊閉門窗、居家避險。

點圖看這20年難見的大規模野象群：

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當地也立刻啟動緊急預警，藉助無人機全程追蹤象群動態。所幸本次闖入的象群性情溫順，未衝撞民居、滋擾村民。

8月25日凌晨，象群平穩返回山林，全程無人員受傷。

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