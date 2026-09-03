空中校車｜雲南學生昔攀懸崖3小時上學　今搭懸崖電梯縮至30分鐘

《新華社》報道，8月30日，雲南省各地中小學迎來開學季。在宣威市普立鄉尼珠河大峽谷谷底的尼珠河村，村內學生們原本需要攀爬3小時才能抵達位於崖頂的學校，但隨著懸崖電梯、高空纜車的修建，學生們只需要30分鐘就能抵達學校。



雲南省曲靖市宣威市普立鄉谷底尼珠河村的孩子們有了「新校車」。（新華社）

懸崖電梯。（光明日報）

據介紹，尼珠河村坐落於尼珠河大峽谷，與位於崖頂的官寨完小垂直落差達500餘米。在「空中校車」投用之前，村裏的學生在天不亮時就啟程，沿陡峭的崖壁險道徒步攀爬往返。

36歲的普立鄉尼珠河村村民陳官傑憶述，小時候上學要走三四個小時的山路，那時候的上學路是前人在崖壁上鑿出的僅供腳蹬手抓的小洞和梯坎，大家只能手腳並用向上攀爬。

懸崖電梯。（雲南尼珠河大峽谷景區）

雲南省曲靖市宣威市普立鄉谷底尼珠河村的孩子們有了「新校車」。（新華社）

2022年，尼珠河大峽谷生態文化旅遊景區建成運營，高達268米的電梯「青雲梯」和近200米高差的高空索道纜車建成投用，2026年七月底，二號懸崖電梯「扶搖梯」也正式運行。

這套「空中校車」系統對尼珠河村官寨村村民及在校學生永久免費開放，當地學生可搭乘懸崖電梯、高空纜車上學，在景區旺季時也可享受上下學專屬通道。原本3個多小時的艱險路程，縮短至30分鐘。

孩子們曾需要攀爬懸崖上學。（央視新聞）