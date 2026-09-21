遇見雲南走進普洱：雙直播點亮茶馬古城夜生活

8月28日晚，在普洱市思茅區的茶馬古城，由雲南省文化和旅遊廳主辦，普洱市文化和旅遊局、雲南網承辦的兩場網絡直播先後開播：一場是「雲南之夜·寶藏小城一普洱茶馬古城」，從古城城門出發，逛夜市、品茶咖，全方位展示普洱夜經濟的活力；一場是「遇見雲南·夜間廣場舞一四方聽音 踏歌思茅」，在四方聽音廣場，民族歌舞、全民打跳，沉浸式體驗濃郁的民族煙火。



古城夜景。（普洱市文化和旅遊局供圖）

繁華再現，千年古道煥發新生

普洱茶馬古道，這條以茶易馬、走了千年的商道，唐代初現雛形，宋代茶馬互市制度確立後逐步成形，明清在雲南落地壯大，清雍正七年（1729年）普洱府設立，普洱成為滇西南茶葉加工與集散中心，茶馬古道由此步入鼎盛，將中原、邊疆與古六大茶山連成一線。

茶馬古城旅遊小鎮。（普洱市文化和旅遊局 供圖）

今天的茶馬古城旅遊小鎮，便是依據舊普洱府原貌進行復建，規劃了旅遊度假區、主題客棧區、夜間經濟區、旅遊商業街、特色餐飲街、風情酒吧街等「三區三街」功能板塊，再現茶馬古道鼎盛時期沿線城鎮商賈雲集的繁榮場景，與茶馬古道旅遊景區前後呼應，為遊客創造集旅遊、休閒、購物為一體的文化旅遊綜合體和普洱市旅遊集散中心，已先後榮獲 「全國非遺與旅遊融合發展優選項目」「雲南省級夜間文化和旅遊消費集聚區」「雲南省級旅遊休閒街區」「雲南省級示範步行街」「雲南十大風味夜市」「最美公共文化空間」等榮譽。

遊人如織。（普洱市文化和旅遊局 供圖）

夜遊古城，看普洱夜經濟活起來

8月28日18點，「雲南之夜·寶藏小城一普洱茶馬古城」直播開播。鏡頭從茶馬古城城門開始，把古城的黃昏一點點鋪開。

團圓風物空間。（普洱市文化和旅遊局 供圖）

第一站是團圓風物空間。這家創立於2026年、坐落於茶馬古城核心觀景高地的特色體驗空間，不僅是古城日落觀景的絕佳點位，也是沉浸式體驗傳統茶文化與新潮夜生活創新融合的完美場所。跟隨主持人，在二樓俯瞰日落時分茶馬古城古建風貌，在一樓參觀以茶為核心開發的文創產品，品嘗創新茶飲與特色咖啡的不同韻味，聽取創始人講述品牌背後的故事，用心感受普洱本土生活方式的千年演變。

新式茶飲。（雲南網／徐樹濤 攝）

鏡頭轉到三角廣場的普洱茶傳承館 。這裏是普洱市重點茶文化科普、非遺傳承與文旅體驗示範點位，也是集文化研學、技藝體驗、茶品品鑑、文化傳播於一體的沉浸式茶文化體驗基地。鏡頭前，文旅推介官為大家介紹茶馬古道的文化底蘊，普洱茶傳承館創始人介紹收集的茶馬古道老物件，講解遊客如何在這裏體驗茶葉製作流程。離開前，別忘了品嚐一杯最地道的普洱茶。

來普洱喝茶，怎麼能少了美食呢？接下來的一站，就是茶馬古城夜市。這裏是普洱思茅區夜間文旅消費核心街區，集聚了普洱本土特色美食、民俗小吃、便民休閒業態，構建了「夜遊 、夜品 、夜購」一體化夜間消費場景，既是市民夜間休閒的主要場所，也是遊客體驗普洱煙火氣息、感受滇南旅居特色的核心打卡地。看著主持人和文旅推介官一邊瀏覽夜市一邊介紹普洱的特色小吃，直播間的觀眾也被這濃濃的煙火氣「勾了魂」。

夜市美食。（普洱市文化和旅遊局 供圖）

最後一站是湄旅文創古城店。這裏是茶馬古城特色文旅IP展示窗口，聚焦普洱本土文旅資源，主推城市專屬IP「小熊貓嘟嘟」系列文創產品，集中展示普洱特色文旅衍生品。主持人帶我們體驗了這些獨特的文創產品，並聽取文旅推介官介紹暑期太陽河森林公園親子研學路線及玩法，展示了普洱在「文旅+研學+生態」融合發展方面的更多舉措。

四方聽音，圍著篝火全民打跳

晚上20點，「遇見雲南·夜間廣場舞一四方聽音 踏歌思茅」直播在茶馬古城四方聽音廣場開場。這裏是普洱夜間民族文化展演、全民互動狂歡的核心陣地，也是茶馬古道文化與普洱少數民族風情深度融合的核心展示平台，常態化開展民族歌舞展演、全民打跳等沉浸式互動活動。

當晚，《高山流水》《傣迪+加林賽+啊表哥》《啊哥你是哪到呢》《最炫民族風》 《哈尼寶貝》 ，歡快的曲調一支接一支地響起，主持人和文旅推介官也加入全民打跳的行列， 用熱烈的舞步，生動展現普洱包容開放、熱情好客的城市氣質，全方位釋放茶馬古城夜經濟活力。

直播最後，主持人和文旅推介官對著鏡頭發出誠摯的邀約，邀約各地的朋友來普洱旅遊、旅居、創業，助力普洱打造滇南夜間文旅與旅居發展標桿。

從一城看一省，普洱點亮「雲南之夜」

「遇見雲南」系列直播活動的舉辦，正是為了深入落實《「旅居雲南」發展專項規劃（ 2025—2030年） 》， 深挖雲南特色旅居資源， 深化「旅遊+」融合發展，全面推廣雲南旅居線路與產品，激活文旅消費活力。普洱以普洱茶文化、本土特色美食為載體，深度挖掘茶馬古道千年歷史IP，串聯傳統國風古韻與市井夜間煙火，全方位展示普洱夜經濟活力、多元夜間旅居業態、特色文創產品及自然研學資源，生動詮釋普洱之夜的獨特魅力。

俯瞰茶馬古城。（普洱市文化和旅遊局 供圖）

這場在茶馬古城點亮的夜， 只是「遇見雲南」系列的一站。接下來，鏡頭會走向雲南更多的寶藏小城，把各地的市井煙火與夜間活力一一收進畫面，讓「有一種叫雲南的生活」，被更多人看見、走進、記住。

本文獲雲南省文化和旅遊廳授權轉載

