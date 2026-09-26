馬王堆漢墓｜辛追夫人也愛貓？漆盤小獸真身揭秘　盤底三字極溫柔

馬王堆漢墓曾出土一批狸貓紋漆食盤，盤上有幾隻圓眼、尖耳、長尾的小獸，牠們是貓嗎？難道辛追夫人也「吸貓」？



其實，這些小獸未必是我們熟悉的家貓。

西漢早期，中國尚未普遍飼養現代意義上的家貓；家貓的祖先，一般被認為是在唐代才沿絲綢之路傳入。

那麼，食盤上的「狸貓」算不算是貓？

湖南省博物館「君幸食」狸貓紋漆食盤局部：黑漆盤內以朱、灰綠等色繪卷雲紋，中央可見朱書「君幸食」及一隻圓眼尖耳、長尾的狸貓圖案。

「君幸食」狸貓紋漆食盤，現藏於湖南省博物館。黑漆地上繪有狸貓等動物與雲紋，外底朱書「九升」。（視覺中國/當代中國授權）

牠很可能是本土豹貓一類的小型貓科動物，和家貓算是遠親。古人多稱這類動物為「狸」或「石虎」。換言之，辛追夫人盤中的「貓」，更接近一隻帶着野性的豹貓，而不是今天的寵物貓。

為甚麼要把「狸」畫在盛食物的盤上？

原因可能很實際：防老鼠。

《呂氏春秋》寫道：「狸處堂而眾鼠散。」誇的就是牠的捕鼠本事。

漢代人席地而坐，食案低矮，碗筷近地面，食物易引來老鼠偷吃。在盤上畫狸貓，類似一種視覺上的驅鼠法，跟今天田裏插稻草人的道理一樣。牠當然不會真跳出來抓老鼠，但至少替主人守住一餐的安穩。

盤上還有龜紋，寓意長壽。一個食盤寄託着兩種心願：既盼吃得安穩，也盼日子長久。

盤心那三個朱紅大字——「君幸食」，耐人尋味。翻譯成今天的話，就是「請您好好吃飯」或「吃好喝好」。

「君幸食」可以是宴客時的客套，也可以是一種日常祝願。馬王堆出土的同類食盤近30件，可見這不是偶然的一句私語，而是一套帶有祝食意味的餐飲器物語言。

湖南省博物館展櫃中的馬王堆漢墓漆器食具：一張雲紋漆案上陳列多件紅黑漆食盤、耳杯及圓盒等器物；畫面前方一列橢圓形朱漆耳杯，杯內可見雲紋及「君幸酒」等朱書。

長沙馬王堆漢墓出土的雲紋漆案及「君幸酒」漆耳杯（前）。（視覺中國/當代中國授權）

對辛追夫人來說，這句話的分量也許不太一樣。

她的丈夫利蒼早逝，兒子利豨亦先她而去。辛追夫人生前的日常，我們雖然無從得知，不過若在食飯時看見盤上這些精神抖擻的「小貓」，還有那句簡單的「吃好喝好」，大概也會感到一份默默的陪伴。

祈壽、祝食，都是再日常不過的心願。「君幸食」，寫在兩千年前的食盤上，也說給今天的我們聽：好好吃飯，也好好過日子。

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