中國建築師馬岩松設計　StarWars佐治魯卡斯敘事藝術博物館開幕

9月22日，由中國建築師馬岩松設計的備受全球關注的美國盧卡斯敘事藝術博物館（Lucas Museum of Narrative Art）在洛杉磯正式開幕。這座北美首座由中國建築師主持整體設計的重量級文化地標，成為中美民間人文交流生動而具象的注腳。



中國建築師馬岩松。（觀察者網）

《星球大戰》（StarWars）導演佐治·魯卡斯（George Lucas，喬治·盧卡斯）創立的敘事藝術博物館。項目自2014年，由中國建築師馬岩松帶領的MAD建築事務所贏得國際設計競賽後正式啟動，期間歷經數次選址更迭，總投資達10億美元，館藏藝術品逾四萬件。由馬岩松/MAD打造的場館宛若一朵懸浮在公園上空的雲，充滿未來感。這座建築的落成，見證著中國設計力量原創輸出，持續在國際舞台釋放影響力。

《星球大戰》（StarWars）導演佐治·魯卡斯（George Lucas）創立的敘事藝術博物館。（觀察者網）

《星球大戰》（StarWars）導演佐治·魯卡斯（George Lucas）創立的敘事藝術博物館。（觀察者網）

「星球大戰之父」、盧卡斯敘事藝術博物館創始人佐治·盧卡斯與馬岩松。（觀察者網）

建築的設計汲取東方「天人合一」的思想，以連綿流動、富於東方美感的有機線條塑造形體。整座建築體量向外大幅懸挑，輕盈地懸浮於公園之上，兼具開放自然的氣質與未來感。馬岩松談及這件作品時表示，設計的重心並不在於外在的形體形態，而是致力於打造人在空間之中的感受和互動體驗。設計打破傳統博物館封閉厚重的方盒範式，消弭建築與自然、城市之間的邊界，在訪客踏入展廳之前，就以充滿想象力的空間敘事，喚醒人們對故事與幻想的感知。

這座建築面世之後，收穫美國主流媒體的高度關注。《洛杉磯時報》評論寫道：「馬岩松帶著飽滿熱忱與藝術家般對細節的敏銳洞察，在這個被枯燥、理性桎梏所局限的世界里，營造出驚奇、幻想與屬於未來的自由感。」《紐約時報》評論提到：「無數伴著手機長大的孩子，即便不關心敘事藝術的定義，也會被馬岩松的建築深深震撼。說不定，其中一些孩子會受到啓發，放下手機，拿起鉛筆開始繪畫。」

回顧現代中國建築設計歷程，在進入21世紀之際，眾多國際建築師來到中國，鳥巢、中央電視台總部大樓等承載時代意義的城市地標，皆由海外主創設計。這一時期，中國敞開視野吸納全球前沿建築思想，見證國際設計力量在本土留下里程碑式的作品。二十年後，中國建築師走向海外主流文化場域，盧卡斯敘事藝術博物館落成，促成一場跨越地域的雙向文化對話。

（觀察者網）

這座殿堂級建築的誕生，本身便是一場跨越文化、跨越時代的雙向奔赴。項目源自「星球大戰之父」喬治·盧卡斯與梅洛迪·霍布森的宏大願景：建造一座面向大眾的敘事藝術博物館，讓「講故事」這一人類共通的精神內核，成為聯結所有人的文化紐帶。擁有人類學背景的盧卡斯深知，敘事是人類傳承文明、傳遞價值、建立共情的核心載體，故而他希望打破傳統美術館高冷的精英範式，構築一座擁抱公眾、盛放想象力的博物館。

2014年，盧卡斯面向全球發起邀請賽遴選建築師。在受邀的一眾事務所當中，馬岩松帶領的MAD是唯一來自亞洲的參賽團隊。其時未滿四十歲的馬岩松正面迎戰OMA、ZHA等全球頂級建築事務所，成功拿下項目設計權。盧卡斯曾坦言，雙方擁有無需語言的默契，MAD天然懂得自己對想象力、敘事感、公共性的極致追求。盧卡斯與馬岩松都是心懷憧憬的夢想者（Dreamer），一個以電影為載體，一個依託建築語言，敢於對未來展開想象，並把想象中的願景賦予現實。

從2014年邀請賽啟動到2026年正式開館，歷經十二年深耕打磨，其間數次選址更迭，讓這座建築的落地充滿波折。項目最初計劃落地芝加哥、舊金山，因城市規劃與場地爭議幾經擱置，最終落址洛杉磯。即便方案公佈初期遭遇外界爭議，國際建築大師弗蘭克·蓋里仍公開撰文力挺馬岩松，直言先鋒性的設計常會遭遇非議，但終將突破爭議，成為引領城市的傳世地標。

佐治魯卡斯敘事藝術博物館開幕，現場巨星雲集。（觀察者網）

這座博物館最核心的價值，在於它提出「人民的藝術（people’s art）」這一理念，試圖顛覆長久以來藝術圈固有的審美壁壘。長久以來，很多美術館將藝術塑造成高高在上、僅供瞻仰的存在，作品門檻高，普通觀眾難以產生共鳴。而盧卡斯敘事藝術博物館重新定義敘事藝術：敘事藝術指的是能夠「講故事」的任何形式的藝術，敘事不分媒介，遠古洞穴壁畫、古典油畫、插畫、漫畫、街頭壁畫、電影影像，全部都屬於人類視覺敘事的一部分。

在這裡，高雅藝術與大眾流行藝術被平等看待。梵高、弗里達·卡羅的經典畫作，與《花生漫畫》《星球大戰》的漫畫原稿、電影道具並置展出。藝術不再是少數人珍藏、少數人讀懂的藏品，而是屬於所有人、能夠觸動所有人的表達。博物館聯合創始人梅洛迪·霍布森這樣概括：這是一座人民的藝術博物館，這些圖像是我們日常生活信念的視覺表達，因此藝術屬於每一個人。場館希望訪客走入展廳，能夠在作品之中看見自我，看見共通的人性。

佐治魯卡斯敘事藝術博物館。（觀察者網）

國之交在於民相親，中美元首會晤倡導擴大人文往來，民間文化對話正是大國關係堅實溫暖的基石。盧卡斯敘事藝術博物館便是這份交流的具象結晶：美國電影傳奇的藝術幻想願景，與中國建築師「天人合一」的空間理念相遇，落地為一座向公眾敞開的場所。故事跨越國界，想象不分族群，訪客在此共感敘事之美，便是文明互鑒最真切的模樣。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

