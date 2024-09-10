《星球大戰》黑武士經典配音 93歲演員James Earl Jones逝世
撰文：蕭通
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一直為電影《星球大戰》角色「黑武士」配音的美國演員James Earl Jones，是星戰迷耳熟能詳的經典聲音。其經理人Barry McPherson表示，James Earl Jones已於9日早上在家中逝世，終年93歲。
James Earl Jones出生於密西西比州，自幼患有口吃，靠練習詩歌和表演克服障礙。他1958年首次在百老匯登台，1964年在寇比力克執導的電影《奇愛博士》（Dr. Strangelove）亮相大銀幕。他1977年為《星際大戰四部曲：曙光乍現》（Star Wars: Episode IV – A New Hope）配音時，據指酬勞僅為7000美元。
James Earl Jones被視為荷里活史上最廣為人知的聲音之一。他曾為知名動畫《獅子王》（The Lion King）的角色Mufasa配音，也曾替美國有線電視新聞網（CNN）的宣傳標語「這是CNN」（This is CNN）配音。
在其職業生涯中，James Earl Jones屢獲殊榮，包括2座艾美獎、1座格林美獎等，並在2011年榮獲奧斯卡終身成就獎。
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