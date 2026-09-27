中國有多少座地鐵城市？北京最早開通　深圳日均載客量突破千萬

地鐵有效緩解道路交通擁堵、提高城市出行效率，是很多大城市最重要的集體運輸工具。大家乘搭地鐵之際，是否知道中國有多少城市開通地鐵呢？可能很多人沒想到，原來中國「地鐵城市」之多，早已是世界第一，且大幅超越其他國家。



城市軌道交通＝地鐵？

先說一個概念問題。大家留意交通方面的新聞，或許會見過「城市軌道交通」一詞，它等同地鐵嗎？答案是否定的，因為城市軌道交通除了地鐵系統外，還包括輕軌系統、懸掛式單軌系統、有軌電車系統，以及磁浮鐵路系統、市域快速軌道（城際鐵路）等等。

北京是中國最早開通地鐵的城市。圖為地鐵北京站。（視覺中國/當代中國授權）

但在現實環境中，不少城市的「地鐵公司」還同時運營着地鐵以外其他軌道交通系統，例如磁浮路線，市域鐵路等；有運營地鐵的公司不以「地鐵」為名，香港「港鐵」和台灣「捷運」是例子，再加上各方之定義不盡相同，就如地鐵是否一定是「地下鐵路」，這都讓地鐵和城市軌道的概念「說不清」。

當然，對多數民眾來說，地鐵也好，軌道交通也罷，最重要是方便出行，概念對與錯並不重要。至於中國地鐵的統計標準和數據，官方說法應該最權威了。

回到最初的問題，中國交通運輸部《2026年8月城市軌道交通運營數據速報》顯示，內地多達54個城市開通了城市軌道交通，當中開通了地鐵（包括輕軌）的城市43個，共286條線路。數字是不是比大家想像中多？

「三線城市」也有地鐵？

洛陽是中西部地區第一個開通地鐵的非省會地級市。（視覺中國/當代中國授權）

此前媒體報道顯示，這43個城市包括北京、上海、天津、重慶4大直轄市；廣東深圳、浙江寧波、山東青島、遼寧大連等經濟發達城市，以及大部分省會或首府城市。沒地鐵的省會或首府城市僅4個：西藏拉薩、青海西寧、寧夏銀川和海南海口。「大西北」新疆有嗎？新疆首府烏魯木齊是一座400多萬人口的現代化城市，2018年便有地鐵了。

極個別非省會或首府，且經濟實力不算特別強的地級市亦建有地鐵，例子是河南的洛陽。洛陽曾為十三朝古都，可是政治和經濟地位今非昔比，如今只被認是「三線城市」。

請注意，以上數字未包括港澳台地區的港鐵、捷運和輕軌系統，若把港澳台地區一併統計，開通地鐵或輕軌的中國城市將增加到約50個，有廣義城市軌道交通的更達到60個。

中國哪一省最多「地鐵城市」？原來是江蘇省，該省省會南京，加上蘇州、無錫、常州、徐州和南通，一共6座城市開通了地鐵。

廣東4城市開通地鐵

深圳地鐵日均載客量已突破千萬。圖為多條路線交匯的崗廈北站。（視覺中國/當代中國授權）

有媒體稱排在第二位的是廣東，有廣州、深圳、佛山和東莞4座城市開通地鐵，惟台灣的台北、新北、桃園、台中和高雄都有「捷運」，若以城市數量計算，比廣東更多。

另外，目前全球約60個國家200多個城市擁有地鐵系統，所以無論中國如何定義「地鐵城市」，都穩坐全球第一。

排名緊隨中國之後的是哪些國家？最早建設地鐵的英國？綜合國力最強的美國？答案或者出乎大家意料：是印度。該國在2026年初約20多個「地鐵城市」（不同統計標準有不同結果），美國同期約有15個左右，日本13個，而英國嚴格來說只有3個。

再補充一些資料：中國除了北京、天津，以及當時仍為港英當局管治的香港外，其他城市的地鐵多在1990至21世紀前20年開通，比方上海的1993年、廣州1997年和深圳2004年等，這某程度上反映了中國城市現代化腳步。

發改委提高「准入門檻」

泉州經濟實力強，但市區人口不足，致修建地鐵的計劃未能實現。（視覺中國/當代中國授權）

中國「地鐵城市」數量2020年代再沒大幅增長，主要原因是建設和運營相關系統耗資巨大，會對沒足夠實力的城市構成沉重財政負擔，所以國家設定了「准入門檻」，包括要建地鐵的城市一般公共預算收入要300億元（人民幣，下同）以上；GDP在3,000億元以上，市區常住人口在300萬人以上等等。

因應整體環境變化，國家發改委隨後更明確「十四五」規劃期間，不審批新「地鐵城市」。「十四五」晉身「地鐵城市」行列的，都是「十三五」時期已獲得審批，包括前面提到的洛陽。

有了「准入門檻」，一些城市的地鐵規劃按下暫停鍵，最典型例子是福建的泉州。該市2017年規劃了地鐵，惟人口未達標，至今未獲審批。它是中國29個GDP逾萬億（以2025年計算）城市之中，「唯二」沒有地鐵的城市；另一個是2024年才加入「萬億城市」行列的河北唐山。

最後，中國除了有全球最多「地鐵城市」，全球地鐵里程最長城市的前十位，又有9個在中國。中國哪個城市地鐵里程最長？這將另文再述。

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