《蘭香如故》爆紅明代美學獲讚：南京三大名勝文藝半日遊｜附資訊

最近在內地熱播的古裝劇《蘭香如故》，憑藉跌宕起伏的宅院故事掀起追劇熱潮，而劇中的明代園林美學，亦令不少觀眾看得入迷。作為六朝古都、明初都城的南京，原來至今仍藏着府第園林、官式建築與秦淮水岸的歷史風韻。



事不宜遲，讓我們馬上展開一趟金陵半日漫遊之旅，在真實城景裏尋找劇中那份典雅的明代美學！



瞻園：在明代園林裏看山水巧思

坐落於江蘇南京秦淮區、鄰近夫子廟的瞻園，是南京現存歷史最悠久的明代古典園林之一。它原是明初開國功臣徐達府邸的一部分，後來由府第西花園逐漸發展成今日規模，素有「金陵第一園」之譽。

瞻園，又稱大明王府和太平天國歷史博物館，始建於明朝初年，距今已有600多年歷史。（視覺中國/當代中國）

瞻園不大，卻把江南山水濃縮於一園之內，最具代表的便是疊山理水。主園以靜妙堂為中心，堂前臨水，三面環抱山水；南北假山之間以山溪相連，池水隨石勢時聚時散。

瞻園，又稱大明王府和太平天國歷史博物館，始建於明朝初年，距今已有600多年歷史。

整座瞻園充滿濃厚的江南山水特色，全園布局簡潔開朗，主廳靜妙堂居中，三面山水環抱，東面曲廊庭院，四向皆景，尤以疊山理水見勝。

整座瞻園充滿濃厚的江南山水特色，全園布局簡潔開朗，主廳靜妙堂居中，三面山水環抱，東面曲廊庭院，四向皆景，尤以疊山理水見勝。（視覺中國/當代中國授權）

瞻園的西半部是一座典型的江南園林，園內古建築有一覽閣、花籃廳、致爽軒、迎翠軒及曲折環繞的迴廊。

瞻園素以假山著稱，全園面積僅8畝，假山就佔了3.7畝。迴廊也頗具特色，串連南北，蜿蜒曲折。

北假山陡峭挺拔，西假山蜿蜒延展，南假山則以嶙峋石峰與貼近池岸的石壁見長，令小小園地也有山巒起伏、溪流迴轉的層次。

而西半園的一覽閣、花籃廳、致爽軒、迎翠軒等建築，散落在山水林木間；曲折迴廊串連南北，並把園景劃分為五個小庭院與一個主園。

瞻園的西半部是一座典型的江南園林，園內古建築有一覽閣、花籃廳、致爽軒、迎翠軒及曲折環繞的迴廊。（視覺中國/當代中國授權）

雖然瞻園僅約8畝，假山就已佔了約3.7畝，卻仍然能做到建築點景而不搶景，山水聚散而不鋪張，正好展現明代江南園林「得山而幽，得水而活」的巧思。

瞻園素以假山著稱，全園面積僅8畝，假山就佔了3.7畝。迴廊也頗具特色，串連南北，蜿蜒曲折。（視覺中國/當代中國授權）

朝天宮：紅牆黃瓦間看金陵官式建築

位於南京市秦淮區王府大街的朝天宮，距離瞻園約十多分鐘車程，現為南京市博物館所在地。

朝天宮由朱元璋命名，取「朝拜上天」之意。明代時，皇室在此祭祀祈福，官員及官宦子弟則在此學習朝見天子的禮儀。

朝天宮，歷史可追溯至2,600年前，是江南地區現存規模最大、保存最完整的明清官式建築群，有「金陵第一勝迹」之譽。（視覺中國/當代中國授權）

雖然朝天宮現存建築主要為清同治年間重建，但中軸對稱、院落遞進的格局，仍保留了明代官式建築的莊重氣勢。

朝天宮，是江南地區現存規模最大、保存最完整的明清官式建築群，有「金陵第一勝迹」之譽。

朝天宮內最突出的兩棵玉蘭花樹，正是位於朝天宮崇聖殿門外。

每當去到2月至3月的玉蘭盛開季節，白色的玉蘭花與朝天宮的黃色和綠色的琉璃瓦互相輝映，美不勝收。

朝天宮內最突出的兩棵玉蘭花樹，正是位於朝天宮崇聖殿門外。（視覺中國/當代中國授權）

從南面的萬仞宮牆進入朝天宮，先見泮池與牌坊，再穿過櫺星門、大成門，走到朝天宮的主體建築大成殿。這組建築沿中軸線一重接一重展開，屋頂覆上黃色琉璃瓦，配上朱紅牆身、白石台基與石階，色彩鮮明，呈現古代官式建築講求對稱、秩序與禮制的一面。

若在春天到訪，更別錯過崇聖殿前兩棵玉蘭！每年約2至3月，白色花朵在枝頭盛開，與身後的黃綠琉璃瓦、朱紅殿宇形成鮮明對比，是朝天宮最具代表性的季節景色。

朝天宮內最突出的兩棵玉蘭花樹，正是位於朝天宮崇聖殿門外。（視覺中國/當代中國授權）

玉蘭花期通常只有約兩周，盛放期更短，想拍到花滿枝頭的畫面，便記得在出發前先留意花況與天氣。

秦淮河夫子廟：從江南貢院看金陵盛景

由朝天宮往東南走，便來到秦淮區貢院街一帶的夫子廟。夫子廟臨秦淮河北岸而建，與東側的江南貢院相鄰，是南京城南最具代表性的文化地標。

夫子廟位於秦淮河北岸，以秦淮河為泮池，是四大文廟之一，供奉和祭祀孔子，也是古代第一所國家最高學府。（視覺中國/當代中國授權）

夫子廟始建於北宋，明初曾作為國子監，後為應天府學，鄰近的貢院一帶更是明清科舉重地。如果說瞻園展現了明代園林的精巧，朝天宮呈現官式建築的端正，那麽秦淮河一帶，則是明代南京作為都城時，百姓匯聚的城市氣息。

夫子廟位於秦淮河北岸，以秦淮河為泮池，是四大文廟之一，供奉和祭祀孔子，也是古代第一所國家最高學府。

夫子廟泮池，是南京現存最大的泮池，以秦淮河水為引，亦是世界孔廟中唯一以天然河流作為池水的泮池。（視覺中國/當代中國授權）

夫子廟外，擁有一幅長約110米、高約10米、有「天下第一壁」之稱的大照壁。這座照壁建於明萬曆三年，面對秦淮河而立，是夫子廟最醒目的明代遺存之一。

夫子廟外，擁有一幅長約110米、高約10米、有「天下第一壁」之稱的大照壁。這座照壁建於明萬曆三年，面對秦淮河而立，是夫子廟最醒目的明代遺存之一。（視覺中國/當代中國授權）

夫子廟泮池，是南京現存最大的泮池。

華燈初上，南京秦淮河畔兩岸的白牆黑瓦亮起紅燈籠，展現出極具詩意的江南古韻。

南京的秦淮燈會，素有「天下第一燈會」之譽。

南京的秦淮燈會，素有「天下第一燈會」之譽，已有1,700多年歷史，是當地人過年必去的盛會，2006年，被列入中國非物質文化遺產之中。（視覺中國/當代中國授權）

來到夫子廟，可先在河對岸看中國現存最大的古代照壁，這座照壁建於明代，面對秦淮河而立，是夫子廟最醒目的明代遺存之一。特別的是，夫子廟沒有另闢人工水池，而是把眼前流動的秦淮河作為泮池，成為唯一一座以天然活水為泮池的孔廟。

華燈初上，南京秦淮河畔兩岸的白牆黑瓦亮起紅燈籠，展現出極具詩意的江南古韻。（視覺中國/當代中國授權）

越過照壁，視線隨着河面延伸，便來到最能感受金陵城風情的秦淮河畔。這條穿過南京城南的河流，不只是夫子廟前的一方泮池，在明清時期，這裏是南京最繁盛的商業與文化聚集地，畫舫、酒樓、市肆與書坊沿河分布，形成「十里秦淮」的金陵盛景。

每逢春節至元宵節，秦淮河畔還會舉辦一年一度的秦淮燈會，燈彩沿夫子廟、老門東與白鷺洲一帶鋪展開來，是南京最有年味的夜遊盛事。

旅遊小資訊

瞻園

地址：南京市秦淮區瞻園路128號

開放時間：日場一般 8:30-17:00；夜場約至21:00

門票：日場成人票約30元（人民幣）

建議逗留時間：1-1.5小時

朝天宮

地址：南京市秦淮區朝天宮4號

開放時間：一般周二至周日 9:00-17:30，周一閉館

門票：成人票25元（人民幣）

建議逗留時間：1-1.5小時

夫子廟

地址：南京市秦淮區貢院街、秦淮河北岸一帶

開放時間：步行街及河畔公共區一般全天開放

門票：免費；大成殿、江南貢院等場館另收費

建議逗留時間：1-2小時

秦淮河

地址：南京市秦淮區夫子廟—秦淮風光帶

開放時間：河畔全天開放；畫舫航班按季節安排

門票：沿河免費；畫舫另收費

建議逗留時間：1-2小時

以上開放時間與票價可因季節、節假日或活動調整，出發前宜再查閱官方公告。