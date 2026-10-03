東航再次通報｢空姐下跪道歉｣：已報案，將暫停為該乘客提供服務

9月28日，有內地網民在社交平台發布影片，稱其乘坐的東航航班上有空姐在推餐車時，不慎碰到一名男乘客手肘。男乘客傷勢極輕，卻當場情緒失控，逼得空姐下跪道歉，甚至提出「讓我踹一腳」的要求。



9月30日，東方航空回應證實事件稱客機落地後，醫護證實乘客無外傷，該乘客拒絕地面人員陪同送醫，之後自行離開。東航強調，已為受驚員工提供心理輔導，並協同相關方進行複盤取證。但許多網民批評東航未能妥善照顧空姐的權益，事件爭議持續延燒。



10月3日，東航再發布情況通報稱，在9月28日MU6741航班客艙事件前期復盤調查基礎上，公司已基本完成證據固定、事實核查與法律評估工作。公司認為，該航班旅客歐某某相關行為涉嫌擾亂民用航空器內秩序，嚴重侵害公司員工人格尊嚴和履職權益。

通報稱，針對上述侵權擾序行為，公司已正式向公安機關報案。公司正積極配合有關部門開展調查取證工作，依法維護員工合法權益和公共安全秩序。

通報更稱，為確保航班有序運行和旅客良好出行體驗，公司已暫停為歐某某提供承運服務。公司也對當事乘務員予以關愛慰問、心理疏導和法律援助，對共護公序、據實舉證的旅客致以誠摯感謝。

東航聲明強調，將堅定支持、全力保障乘務員等一線員工職業尊嚴與合法權益，著力築牢安全根基、擦亮服務品牌，用心回饋信賴東航的廣大旅客，歡迎社會各界監督指導，共建安全文明、溫馨和諧的旅程。

網傳東航空姐跪地道歉，乘客不滿還要「踹一腳」。（互聯網圖片）

該網民還透露，事發於合肥至大連的東航航班上。（中國東方航空）

據此前報道，28日晚，有網民在抖音發布影片，畫面顯示一名空姐跪在地上，影片內容標註「跪著求你踹一腳也不放過！」，並配文稱「太過分了！這位乘客！林子大了什麼鳥都有。」

這名網民在影片評論區解釋事發經過，稱當時空姐推着飲料餐車前行時，不慎觸碰到一名男性乘客的手肘，既沒有破皮，也不見紅腫。然而，該男子卻當場發難，稱推車是鐵做，把他撞得很嚴重，並大聲指責涉事空姐道歉不及時，致使其心理失衡。

眼見男子情緒激動，機艙乘務長隨即上前安撫並道歉。但男子態度極為惡劣，甚至空姐下跪道歉也拒絕諒解，期間還提出讓空姐跪著讓他踢一腳的要求，直到機上安全員過來調解，男子情緒才稍為平復，最後要求由涉事空姐及乘務長全程陪同他前往醫院做檢查。

該網民還透露，事發於合肥至大連的航班，「當時空姐跪了兩三次，挺久的，我沒有錄到全程視頻」。

有網民目擊現場事發經過。（互聯網圖片）

事件隨即在網上引發熱議，不少網民痛批該男乘客「欺人太甚」、「霸道蠻橫」。發帖網民事後因「電話被打爆」只能選擇刪除當時空姐下跪的影片。