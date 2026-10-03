有片｜珠海長隆海豚突衝出水池引觀眾驚呼 園方緊急救護無大礙
撰文：許靖雯
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10月2日，珠海長隆海豚劇場一隻水中的海豚突然衝出水池，隨後工作人員前往救護，將其抬離現場。3日，長隆相關人士表示，該海豚是在游泳慣性作用下衝出淺水區平台，保育員已第一時間救護，經檢查並無大礙。
據《瀟湘晨報》報道，事發於10月2日，珠海長隆海豚劇場在進行海豚科普以及海豚自然行為展示，其中一隻海豚突然衝出淺水區平台，滑倒到地上。
據網上流傳影片，這隻海豚衝出淺水區平台後，在地上幾番掙扎，引發現場觀眾驚呼連連，隨後長隆工作人員立即衝到海豚旁邊安撫牠，另外有工作人員拿着水桶往牠身上淋水，最後兩名工作人員拿來動物擔架，眾人小心翼翼將海豚抬上擔架並抬離現場。
10月3日，長隆相關人士回應該意外，表示事發時海豚劇場正進行海豚科普以及海豚自然行為展示，該海豚是在游泳慣性作用下衝出淺水區平台，保育員第一時間進行救護，經檢查，健康無大礙。
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