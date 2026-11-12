莫斯科26時尚品牌香港故宮辦秀　深圳地鐵11號線開設主題列車

首屆「探索莫斯科」時裝秀11月10日在香港故宮文化博物館舉行，26個莫斯科時尚品牌展示作品，中俄模特同台走秀。活動獲莫斯科市政府支持，邀請時尚業界代表、買手及博主等出席，推動莫斯科與香港及亞洲時尚業界交流。相關系列活動亦安排於11月11日至12日在深圳舉行。



據主辦方介紹，本次時裝秀的視覺設計取材於20世紀初俄羅斯先鋒派藝術運動中的構成主義（Constructivism），以幾何造型、建築感構圖及燈光配合簡約舞台，突出服裝的廓形與結構，連結俄羅斯藝術傳統與當代時裝設計。

參與品牌包括Yudashkin、RUBAN、Sashaverse、Walk of Shame、ROGOV、IZETA、Alena Akhmadullina及Ellyme等。各品牌作品涵蓋精緻剪裁、傳統圖案的當代演繹，以及對造型、肌理和材質的實驗。

莫斯科26時尚品牌香港故宮辦秀

時裝秀由俄羅斯造型師葉卡捷琳娜·穆希娜（Ekaterina Mukhina）擔任藝術總監。她曾任《ELLE》俄羅斯版主編及《Vogue》俄羅斯版時裝總監，並入選時尚媒體《The Business of Fashion》的BoF 500名單。

設計師盼藉香港接觸亞洲買手促成合作

主辦方表示，香港與內地及亞洲其他市場聯繫緊密，希望透過此次時裝秀，讓莫斯科品牌接觸新的觀眾，並與買手、零售商及潛在合作夥伴建立聯繫。

俄羅斯設計師阿廖娜·阿赫馬杜林娜（Alena Akhmadullina）表示，感受到中國觀眾對其品牌的興趣，認為以當代設計語言呈現俄羅斯文化，包括服裝廓形、原創印花、肌理及工藝，是引起共鳴的原因。她說，時裝秀及面對面交流讓觀眾不僅看到服裝，亦能了解作品背後的故事，「我希望這份興趣能發展成真正的對話和合作項目」。

莫斯科26時尚品牌香港故宮辦秀

莫斯科26時尚品牌香港故宮辦秀

深圳將開設主題地鐵列車

此次香港及深圳系列活動，涵蓋文化、旅遊及創意產業交流。據主辦方資料，莫斯科與北京於2024年簽署2024至2026年合作計劃，並自2024年起，在中國服裝設計師協會參與下，定期開展設計師交流。

深圳站活動安排於11月11日至12日舉行，獲深圳市人民政府外事辦公室及俄羅斯駐華大使館支持，內容包括文化活動、「探索莫斯科」主題地鐵列車發布及商務會談。11月11日，深圳地鐵11號線「探索莫斯科」主題專列正式上線。主辦方表示，莫斯科與深圳於2024年及2026年簽署的合作協議，為此次交流提供了基礎。