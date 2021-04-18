被稱「現實版解憂雜貨舖」　南京女淘寶賣真實人生故事吸粉33萬

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-18 16:04

南京一名80後女子叢平平自2012年在淘寶上開了一間網絡商店，專門販售網友提供的真實「人生故事」，一則僅一元（人民幣，下同），經過9年的經營，累積了2000多段人生故事，成功吸引33萬讀者關注。 外界稱這家店為「現實版的解憂雜貨舖」，和日本作家東野圭吾的《解憂雜貨店》一樣，療癒著人們的情緒。

在這家名為「CY故事店」的網絡商店，每個故事定價一元，但付款與否全憑自願，讀者可以為「感人」買單，也可以選擇不花一分錢讀完所有故事。叢平平表示，「店舖裡的故事都是網友真實經歷，透過寄存的方式上架，本身只收取2成盈利，剩餘8成悉數付給故事寄存人」。

叢平平表示，開這間店的初衷只是偶然。她自己是文字工作者，開店時剛好換了份工作，一方面覺得年紀大了，另一方面覺得應該做點好玩的事情，「要不然在淘寶上開一個跟別人聊天的店吧，這樣可以搜集點素材。」

對於店舖的盈利與否，叢平平並不是那麼在意，她認為，「CY故事店」就好像是一間「人生銀行」，很多人把人生中的寶貴經歷放進這間銀行裡。面對外界有網友質疑故事的「真實性」，叢平平強調，上架每一個故事都都要求是「真實發生」，「畢竟不像小說般跌宕起伏，但對每個寄存故事的人而言，一定都是人生中的寶貴回憶」。

最受歡迎故事吸引逾9千人付款和評價

店裡賣得最好的一款故事，是第191篇「有些人你永遠不必恨」，引發9000多人的付款和評價。故事裡的父親因為吸毒，敗光了家裡所有積蓄，還把女兒和妻子趕出家門，因此這個女兒怨恨她的父親。有一次她在外地丟了錢包，證件、銀行卡、現金全沒有了，媽媽當時身處國外，她不得已打給父親，希望能借到500元。父親最後只拿出200元給她，卻在深夜給她發來一條短訊：「女兒，對不起，是爸爸無能。」

故事指，看完父親的短訊，女兒躺在宿舍的床上，咬著被子哭到天亮，不敢大聲哭出來，怕吵醒了睡著的室友。那一夜，她好像把積累了多年的怨恨和心酸全都發洩光了，她終於知道，「他是愛我的，他只是沒有能力給予我任何東西。如果他有，他一定會是這個世界上最好的爸爸。」

有讀者看完這個故事，想起自己去世多年的父親，「好想好想他」；有人回憶起自己也有著父愛缺失的經歷，也想學會原諒和放下。有人感嘆，渴望愛的人不敢去愛，因為心裡有傷，並鼓勵大家一定要好好生活，讓自己變強大。