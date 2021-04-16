鐵達尼號紀錄片《六人》今起內地上映　揭開鮮為人知倖存華人故事

撰文： 李亭 葉琪 最後更新日期： 2021-04-16 11:23

1912年4月，英國皇家郵輪鐵達尼號開始其處女航行，卻在北大西洋撞上冰山後沉沒，造成超過1500人死亡。1997年上映的美國同名電影《鐵達尼號》（Titanic，內地譯作泰坦尼克號），進一步令鐵達尼號的故事為人所熟知。 然而，事實上當年船上是有6名華人倖存者，他們的經歷卻鮮為人知。內地在周五（16日）上映與鐵達尼號有關的紀錄片《六人》（The Six），首次揭開他們在當年種族歧視嚴峻的大環境下，所經歷的顛簸人生，探討為何會在歷史記錄中「被消失」。 據介紹，《六人》是由曾任《Variety》雜誌中國首席記者的英國導演羅飛（Arthur Jones）執導，並由《鐵達尼號》導演占士金馬倫擔任監製。

《六人》的宣傳海報。（微博）

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英國傳媒 《BBC》報道介紹，根據登船記錄，當時船上共有8名華人，最終2人溺斃，5人登上救生艇獲救。其中一名生還華人名叫方榮山（Fang Lang），在鐵達尼號沉沒後數小時，救生艇在冰冷的海面搜尋倖存者時被意外發現。

報道提到，方榮山獲救時正在海上緊緊抱住一塊門板。而占士金馬倫在近期一次採訪中就透露，正是方榮山的這段經歷，啟發他創作電影中女主角Rose獲救時的場景。

電影導演羅飛在受訪時表示，鐵達尼號大約有700名倖存者，「如果你上網或買本書，幾乎可以找到所有倖存者的生活故事」，甚至羅飛小時候生活的一個英國小鎮，鎮上就有一名老太太是倖存者，「每個人都知道。」但是，世上所不知道的是，6名華人倖存者抵達美國紐約後，等待他們的不是媒體的鎂光燈和夾道歡迎的人群，而是移民官的審訊，並且隨後就被驅逐出境。

報道指，2010年，當羅飛偶然得知鐵達尼號的乘客名單上有華人名字時，他感到非常震驚，「作為一個群體，這幾個華人幾乎是唯一不為人知的倖存者……他們為什麼被忽略？」在好奇心驅使下，羅飛及其團隊從2012年開始籌備拍攝製作《六人》，並為此召集20多名歷史和社會學者成立研究小組，尋找這些華人倖存者的下落。

研究小組確認，這8名華人都是三等艙的乘客，在一張編號為1601的船票上有他們手寫的名字，分別是方榮山（Fang Lang）、李炳（Lee Bing）、鍾捷（Chang Chip）、亞林（Ah Lam）、嚴喜（Ling Hee）、胡中（Choong Foo，音譯）、林倫（Len Lam，音譯），李林（Lee Ling，音譯）。經過多年調查，確認這8名華人都是職業水手，曾經在歐洲的船舶上一起工作。就在1912年，這8名華人被船運公司派往美洲，按照原定計劃，他們將在加勒比海的港口工作。

鐵達尼號沉沒後，林倫和李林溺斃，另外5人有登上救生艇，方榮山是被當時唯一返回並尋找倖存者的第14號救生艇救起。不過，與其他倖存者被送往紐約的醫院和旅館安置的結果不同，由於美國當時有嚴格《排華法案》（Chinese Exclusion Act），這6名華人被拒絶入境，並乘坐另一艘輪船前往古巴。

報道稱，這6名華人消失在歷史記載中，是因為當時人們對華人倖存者抱有極深成見，認為他們「非常不光彩」。這種印象主要來自於當時的傳言及媒體報道，例如有說法稱華人倖存者為登上救生艇而喬裝成為婦女，因為船難時發生時婦女及兒童能夠優先登上救生艇。人們質疑，三等艙男性乘客平均存活率只有六分之一，何以這8名華人卻有6人能夠獲救。甚至報章《The Brooklyn Daily Eagle》在1912年4月19日的報道中，以傳言作為新聞賣點，直指華人倖存者是「污點」，「唯一的污點是，在離開鐵達尼號的一艘救生艇的底部，發現了擠在座位下面的2個中國苦力的屍體和8個活人……這些人……在出現危險的第一時間，就已經衝進了救生艇。」

報章《The Brooklyn Daily Eagle》在1912年4月19日的報道中，以傳言作為新聞賣點，直指華人倖存者是「污點」。（網上圖片）

研究鐵達尼號歷史的學者Tim Maltin就表示，根本沒有任何證據表明華人倖存者喬裝、躲藏等傳言真實發生過。由於當時人們會認為只有婦女和兒童理應獲救，相信這些都是媒體和公眾在事後編造的故事。不僅傳言不實，這些華人倖存者在當時更有英勇表現。Tim Maltin稱，方榮山在獲救後有奮力劃槳、取暖，幫助14號救生艇救出所有倖存者。

（綜合報道）