《劍網3》政治風波一周年　同人文化促使台灣玩家「回鍋」

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-04-21 09:30

中國大陸知名的線上遊戲《劍俠情緣參》（簡稱《劍網3》），於去年因陷入兩岸政治敏感，發生「《劍網3》台服（台灣服務器）代理風波」，在兩岸網友間鬧得沸沸揚揚。雖然製作《劍網3》的遊戲公司－西山居於台服關閉後，旋即推出「《劍網3》國際服」自己經營，但遭到許多台灣玩家抵制拒玩。 事件迄今滿一年，當時信誓旦旦不玩國際服的原台服玩家，時隔一年後又回到了這款遊戲。撇開政治意識形態，為何玩家還會想回來玩這款2009年推出、營運將滿12年的遊戲呢？

「台服代理風波」一年後，當時信誓旦旦不玩國際服的原台服玩家，又回到了《劍網3》。（《劍網3》國際服官方網站）

其實這個現象不僅在《劍網3》的台灣玩家發生，也能在該遊戲的陸服玩家身上看到。從遊戲產業的角度來看，《劍網3》已經是款老遊戲，不過即使在眾多新款遊戲環繞下，如：《Final Fantasy XIV》、《天涯明月刀》、《黑色沙漠》、《逆水寒》等，據西山居統計《劍網3》陸服的在線活躍玩家仍約有600萬至800萬人；而在「台服代理風波」前，《劍網3》在台灣知名遊戲討論網站的在線遊戲排名也有在前20名以內。

同人文化讓玩家離不開遊戲

「台服代理風波」事件起因於2020年新冠肺炎疫情（COVID-19）流行，中國大陸官方決定於清明節悼念，許多大陸游戲公司跟進表示將停止服務一天，製作《劍網3》的遊戲公司西山居，與《劍網3》的台灣代理商溝通後，將台服停機2小時半。但台服重新啓動後，因某位玩家在遊戲中以挑釁的語氣打出「好的，中國武漢肺炎」，因台服代理商聲明觸及兩岸政治底線，最後事件以西山居終止合約、關閉台服，另開國際服將原台服玩家轉移作收。

但為何玩家仍願意回鍋玩《劍網3》，對它有這麼高的黏着度?與該遊戲衍生出來的同人文化（對於遊戲進行衍生改編或是二次創作）有密切關係。不過和其他一些遊戲是由官方帶頭的同人創作不同，《劍網3》的同人文化初期，全是由玩家「用愛發電」帶動起來的。而促使玩家創作的關鍵，在於《劍網3》通過圖像、文字描述、劇情與任務打造出來的代入感，讓多數玩家對於自己選擇遊玩的門派，都有一定的歸屬感，這股情感便是《劍網3》同人文化的基礎。

多人在線角色扮演遊戲都相當重視玩家之間的互動，《劍網3》在這個部分也相當出色，在遊戲內的師徒制下，老玩家與新玩家有了相當良好的互動，並以此衍生出相當豐富的創作。有些文筆不錯的玩家便在百度貼吧上，寫下了與其他玩家發生的趣事與愛恨情仇，因此有了樹洞文、818帖、紀錄帖等，以此發展出有玩家得到這些寫文玩家的授權，把這些樹洞文製作成廣播劇、影片、歌曲、漫畫。

這些玩家的同人創作，龐大到即使沒玩過《劍網3》的一般民眾，多少都有接觸過，比如：傳遍大街小巷的《我的一個道姑朋友》，或是看過插畫家伊吹五月創作的《劍網3》同人圖、衍生漫畫等。今日的古風音樂（或是國風音樂）圈，知名的歌手、創作者，像是河圖、音頻怪物、Winky詩、小愛的媽、NL不分、吾恩、五音JW、HITA等，無論是自行創作，還是商業合作，他們的作品總有幾首歌曲與《劍網3》有關。

西山居直到2019年才有明確的同人創作規範－《致音樂創作者》，2020年則對遊戲的文字同人創作推出《致同人創作者》，保障玩家們的創作，並在其同人文化基礎上，開始領銜這股龐大的同人文化。

知名漢服店「鳳翥齋」於2020年與《劍網3》合作推出門派衍生漢服。「鳳翥齋」老闆青鋒裁月，本身也是《劍網3》資深老玩家。（微博＠鳳翥齋）

在遊戲官方的帶領下，《劍網3》開始多方跨界合作，比如2019年、2020年分別與漢服商家「漢尚華蓮」、「鳳翥齋」合作，推出門派衍生漢服。甚至與非物質文化遺產合作，推出遊戲衍生粵語劇、邀請古琴、箜篌、篳篥（音避利，管樂器）等樂器之非遺傳人蔘與遊戲音樂製作。

《劍網3》集結喜歡中華文化的台灣年輕人

台灣由於線上遊戲產業發展不起來，市場上以歐美日韓的遊戲為大宗，民眾若想要玩帶有武俠風格類型的遊戲，只能選擇玩大陸游戲公司製作的。不過絕大多數的《劍網3》台灣玩家都是受到大陸玩家所創作的插畫、歌曲、影片等同人創作吸引，才來玩遊戲。

在《劍網3》陸服如此蓬勃的同人文化影響下，台灣玩家自然也有着一顆創作的心，比如台灣投入古風音樂創作的年輕人，很多都與《劍網3》有關，像是山清水秀工作室、墨華鎏歌古風音樂創作社團等台灣古風音樂創作團體，製作不少《劍網3》相關歌曲。而雁鳴工作室的團長JS軒翎，表示團隊成員都是在遊戲上認識，還會報名參加西山居主辦的同人創作大賽。除了古風音樂圈外，台灣的漢服圈，也有不少《劍網3》玩家，聚會時總不免討論該買漢服好，還是遊戲外觀才好。

雖然《劍網3》國際服是因台服關閉才開，但也讓許多台灣玩家接觸到許多香港、澳門、新加坡與馬來西亞的網友，更通過豐富的遊戲同人文化，使來自各地的網友有了許多除了遊戲以外的討論話題，這也是為何大多數玩家會將《劍網3》戲稱為一款120G的大型交友軟件。《劍網3》不僅是一款遊戲，還是一個集合流行文化、傳統文化的多元平台。