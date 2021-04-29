走在追尋真正「漢服」路上　周代古人為何熱衷穿「開浪褲」？

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-04-29 08:00

在網絡、微博、短視頻等新興影視平台的帶動下，漢服產業加速發展。根據中國大陸財經媒體統計，2020年中國大陸的漢服愛好者連續四年保持70%以上的高增長。對於90後、00後的年輕漢服愛好者、研究者來説，漢服並不是奇裝異服，而是彰顯傳統文化自信的服飾。 日前「盛世中國系列賽事」在北京市啓動，並舉行「大成市場杯中國華服設計大賽」盼通過現代、傳統、文化與藝術的融合創新，展現當代中國人的時代精神與中華文化的底藴。

漢服興起，帶動不少傳統文化，像是花朝節、茶藝等等。圖為成都漢服愛好者於花朝節（3月6日）在梨花林裏喝茶。（新華社）

説到中國傳統服裝的特色，可能民眾會率先想到旗袍，或是交領右衽的漢服，但這些印象都太過於片面。因為中國歷史悠長，服飾當然不可能只會有一種樣貌。歷朝歷代都各自有其流行的款式，對於剛接觸到漢服的同好來説，如何辨別其中的不同，並認識到各朝代流行的服裝款式之間的傳承，是件相當困難的事。畢竟千年累積下來的服飾風格種類繁多，若沒有系統地介紹，實在很難讓一般民眾深入認識已中斷300多年的漢服。

為了在台灣推廣漢服、提升民眾對漢服的認識，台灣的漢服社團－「台灣漢服」，日前舉辦一場活動－「華夏衣冠－歷代漢服款式發展概要」，通過近年大陸考古出土的衣物，來介紹中國各朝代的服裝流行款式與特色。

「台灣漢服」社團團長蔡景如説明：「現代的漢服復興，是在文物、文獻與圖繪，這三大基礎上，與剪裁、穿搭、遞嬗、布料、配件與影響，六大概念上逐漸重建而成」。通過研究服飾剪裁，建構出整件衣服的外觀特徵，還可以釐清大眾對於漢服、傳統服飾的刻板印象與錯誤觀念。

古代中國人究竟是穿開襠褲還是合襠褲

直到現在，仍有不少民眾在聽到要復興漢服，就下意識認為古人的服裝，衣袖寬大不方便，尤其是褲子、只有開襠褲沒有合襠褲等，這時就需要依賴出土的衣物，為大眾建立較為正確的傳統服飾知識。

褲子在古代分為兩種，開襠褲與合襠褲。直到今日還有許多民眾認為，中國人大約是戰國趙國武靈王於任內（公元前326－前299在位）推胡服騎射政策時，為了能夠騎馬才終於穿上合襠褲。不過1990年考古人員在河南省三門峽市上村嶺發掘的虢仲墓，其出土的麻布褲，徹底扭轉大眾對於古代褲子的認知。

古代的褲子可以細分為好幾種。（微博@梅影詩魂－梅雪無名）

虢仲下葬的時間大約是周厲王、周宣王時期（約公元前870－前791年，西周晚期），其墓葬等級為國君，為三門峽市上村嶺虢國墓地中形制最大的一座，出土相當豐富的青銅器、玉器等文物。該墓出土的合襠麻褲，等於是打破了今人的「趙武靈王胡服騎射」推行合襠褲一説，且虢仲去世的時間比趙武靈王還早450至500年，也把中國人穿合襠褲的時間提前不少。

既然西周晚期就有合襠褲，那古人為何還要製作開襠褲呢？其實開襠褲更多的時候，是古人於冬日時，將其穿在合襠褲外用來保暖用的。

先秦貴族服飾特色

而東周服飾特色，可根據湖北省荊州市江陵縣楚國墓出土的東周時期文物，窺看出一二。雖然楚國並不在中原地區，但其服飾風格深受中原影響，加上劉邦（公元前256－前195年）、項羽（公元前232－前202年）皆出身楚國，因此楚國之文化自然也被吸納進中華文化之中。

從江陵楚墓出土的眾多衣袍，最大的特色就是衣長可拖地，像是墓主可能身高大約1米5多，但其陪葬衣物可長達1米65、通袖長（漢服平鋪後，左袖口到右袖口的距離）最長可達3米多。

微博知名漢服復原團隊，依據江陵楚墓出土的衣物，復原製作出戰國楚國貴族的服飾。（微博@裝束復原）

為了能夠製作這麼寬大又衣長委地的服飾，古人還克服了當時的技術，將衣服上下剪裁、再上下縫合一起，下襬還接縫許多塊布，增加幅寬。這樣的服飾剪裁方式，從東周貴族流行至明代文人所著的朱子深衣都能看到。

觀察先秦時期主流的服飾，再來比對往後朝代的流行服裝，便能從中發現被延續下來的特徵。梳理中國先秦以來的服裝變化，不僅能更容易理解傳統服飾，還可以用更加包容的心胸，看待服飾中融合的各地特色。