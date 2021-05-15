規模超百億元　山東一個百四萬人縣城竟壟斷「山寨漢服」市場

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-05-15 08:00

對中國大陸的年輕人來説，漢服並不是件遙不可及的服飾，而是能穿出門的時尚。不過漢服「出圈」、成為具有龐大市場規模的產業鏈後，各種亂象也逐漸顯現出來。最近一則報道山東省曹縣的漢服市場的文章，登上了微博熱搜。介紹曹縣製造的漢服佔了市場三分之一，不少民眾恍然大悟，原來不只四川、廣州等地，山東也有這麼多製作漢服的工廠與商家？

年輕人穿漢服上街已成為時尚潮流。（VCG）

為追尋遭文革破壞的傳統文化，不少中國大陸年輕人於2004年開始在網絡上推廣漢服，藉由失傳以久的服飾推廣中華文化。因此漢服近幾年發展快速，主要的消費羣體是學生，對平價漢服有非常大的需求。據媒體統計2021年1月的漢服愛好者人數達689.4萬人、市場規模達101.6億人民幣，且隨着中國大陸疫情趨緩，目前漢服的銷量已遠多於2020年。

山東曹縣過去是做傳統服飾、戲服起家，為了因應廣大的消費需求，曹縣當地加開不少漢服工廠、漢服商家基本都有兩間以上的漢服網店，但仍供不應求。不過，山東曹縣的漢服對於資深漢服愛好者來説，是個需要重點標記的地方。原因無他，因為目前市面上有95%的山寨漢服都來自山東曹縣，一個2017年時常住人口約140萬的縣城。

日前央視大幅報道山東曹縣的漢服商家，卻被不少資深漢服愛好者發現，該篇新聞竟是在報道山寨漢服。（微博@央視財經）

有資深的漢服同好網友實地前往曹縣，當地的漢服商家就開門見山問：「是作仿的還是原創？有樣品或圖片？」，並發現很多商家為了迎合部分對漢服認識不多、但又想趕流行穿漢服的消費者，提供許多「影樓化」的粗糙漢服。讓努力考據、還原的漢服又逐漸走回影樓裝那種融合現代藝術的風格，不僅破壞這幾年漢服運動建立的審美基礎，也顯示出平價漢服受大眾歡迎的同時，還有許多尚待解決的問題。

漢服運動發展至今，為了與古裝戲劇、傳統戲曲的戲服有所區別，同時向大眾推廣歷朝歷代的漢服體系，對於影樓裝是強烈排斥的。由於投入漢服運動的年輕人，年紀多集中90後、00後，他們的版權、知識產權的意識相對來説較高，從復興之初便不斷倡導、鼓勵剛入坑的漢服萌新們購買正版、原創的漢服，遠離山貨。因為大部分的山寨漢服，從形制，配色、花紋、面料都是完全照抄正版商家的設計，但布料、縫製粗糙（雖然也有高仿）。

許多人憂心，若是大眾都傾向購買山寨漢服，不僅會壓縮到正版、原創漢服的生存空間，更會發生劣幣逐良幣的情形，那麼以後要穿到原創、精心設計的漢服，恐怕就有難度了。

面對有山有正的漢服、製作、販賣山服的漢服商家，最好的方式是下載相關的漢服APP查詢。（微信@漢服安利）

因此漢服同好們對於漢服的山正相當敏感，甚至還有不少APP、微信公眾號提供民眾查詢漢服店是否為山店的功能。漢服愛好者通常也會對於漢服店內的哪幾款服飾下架、絕版，也會了如指掌，這一切都是為了避免買到山服，被有火眼金睛的其他漢服同好認出來。

不過在法律上，漢服的抄襲界定模糊。原因是不少漢服商家在設計圖案、花紋，多會參考出土文物、壁畫等，這些古代圖樣並不被法律保護（著作權保護期限只有50年）。那要如何讓正版、原創的漢服能夠得到法律保護呢？那可能必須在參考古代圖樣上，多加點該店、品牌特有的圖紋，或許就能提升正版、原創的漢服，被法律保護的可能性。