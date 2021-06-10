雲南野象一路向北成「國際明星」　群睡照被指成最出色國家宣傳片

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-10 19:30

15隻野生亞洲象從雲南西雙版納一路北上，事件除引發國內關注外，近期也「紅」到海外，美聯社更曾指象群已成為「國際明星」。同時，當局採取的防控措施，乃至期間呈現的人象和諧相處等情況，都受到外媒及外國網民的關注甚至好評。 有新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」周四（10日）發文，形容大象一家齊齊整整睡覺的照片是今年迄今「最出色國家宣傳片」，並指這樣的故事正是塑造可信、可愛、可敬的中國形象。

據澎湃新聞報道，外國媒體近期紛紛跟進雲南亞洲象群北遷一事，例如印度媒體「泰倫加納ETV」周二（8日）一則相關新聞在Youtube上獲得逾60萬次觀看，日本朝日電視台在熱門節目中用近30分鐘進行專題報導，美聯社則在一篇報道中形容象群已成為「國際明星」。

當局採取的防控措施、象群北遷的原因，以至近年當地象群數量的增加都是外媒關注的焦點，例如英國《衛報》指出雲南多個部門集結了「驚人資源」來監測象群，防止其進入人類居住區，同時提到森林消防總隊24小時不間斷從地面和空中監控象群；美聯社引述了相關部門的公告，包括要求居民不要圍觀象群、不要使用鞭炮驅趕象群等，並稱當地更多是使用佈置車輛阻擋、投食引導等「被動」方式來防止象群進入城鎮；到達昆明採訪的半島電視台記者也介紹了當地部署了大量警力，設置檢查點，以免人群接近象群從而產生威脅。

對於象群遷徙的原因，多家外媒都刊文指出尚不清楚，並援引了不同專家的分析。外媒還強調中國的亞洲象數量近年出現增長，如《華盛頓郵報》引述中國林業部門數據指，由於近20年來的保護，西雙版納及其附近的象群數量幾乎翻番至約300隻；美聯社更是稱大象在中國享有「最高級的保護」。

至於相關照片和影片經大量傳播後亦引來許多外國網民評論，如象群周一（7日）在昆明市晉寧區夕陽鄉休息的畫面獲大讚可愛，「牠們像人一樣讓孩子睡在中間」；成年象將掉入水溝的幼象拉起來的片段亦同樣廣傳，尤為觸目，「我們更應該像大象般重視家庭，一家去度假，互相幫助、關心、保護」。

微信公眾號「牛彈琴」發文指出，以前西方媒體都是各種挑剔、嘲諷、腹黑，帶著放大鏡、濾鏡在找東西，可如今不管美國的美聯社、CNN，英國的BBC、衛報，中東的半島電視台，抑或日本的每日新聞、NHK等都在追看中國大象的劇情，甚至有人感慨這應是西方媒體多年來對中國最溫柔的一次。文章強調，如果說15隻大象一路向北還只是鋪墊、序幕，那大象安心躺下睡大覺，尤其是小象蜷縮在中間，則是小高潮，毫無疑問是今年迄今最出色國家宣傳片。

對於該象群何以成了雲南最好的廣告，也成了今年中國的最好外宣，文章分了3點解釋。首先是世界看到中國的大、雲南的美，從西雙版納到昆明直線距離達500公里，有日本人為此感嘆這是從東京到大阪的距離，可在中國卻還未走出一個省，也有日本人驚呼看到中國的另一面，知道原來除了北上廣，中國還有昆明這樣人口近700萬、海拔1900米、四季如春的大都市。

然後是世界看到中國人的愛、自信樂觀，例如日本富士電視台去現場報道時，中國警察不再是蠻橫的形象，而是先作敬禮，再微笑道「你們是來看大象的吧」；即使是偏鄉僻壤的中國村民也都很淡定，在鏡頭面前笑着描述大象進村等。而美國電視台也介紹了象群自由地從森林遊蕩到鄉村再逛到城市，並介紹了昆明比休斯敦大3倍，沿路民眾、警察都一路避讓象群，沒有驅趕，任其破壞，還向其投擲菠蘿等食物，「中國人這樣善待動物，還怎麼中國威脅論？」

最後，是世界看到中國的科技實力、中國形象，為監控象群動態，雲南出動大批警力、9台專用無人機，後者還配備夜間觀察的紅外設備，作為一個邊陲省份，如此科技和實力讓不少外國人意想不到，嘖嘖讚歎。而即使截至5月底，大象「肇事」了412起，破壞842畝農田，造成680萬元人民幣的經濟損失，但中國也沒有如印度般出現村民放火驅趕，甚至將燒着的輪胎扔向野象的案例，反而如看着自己孩子般地看待大象，這波國際傳播效果非幾百萬幾千萬的廣告就能達到。

文章進一步指出，一件事火起來後，總會有人蹭熱點、雞蛋裏挑骨頭，如批評中國保護不力否則大象何以要跑出來等，但中國可以更自信一點，好好講道理，告知他們真實的數據，真做好了就不怕人妖魔化。