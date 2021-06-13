撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-15 09:33

河南衛視早前憑藉在春晚上展現唐朝歷史文化的舞蹈節目《唐宮夜宴》，以及在元宵節推出以河南博物院為背景的《元宵奇妙夜》，成功在全國爆紅。 適逢端午節，河南衛視就推出了《端午奇妙游》，其中開場舞《祈》再次驚艷全國民眾，只見舞者化身洛神在水中翩翩起舞，重演水下​飛天一幕。

《端午奇妙游》被命名為《唐宮夜宴》前傳，共有7個單元節目，當中《祈》取材自《洛神賦》，把洛神「翩若驚鴻，婉若游龍」的舞姿，通過水下舞蹈的形式呈現出。

主創人員介紹，屈原不止一次在詩詞中提到過洛神，恰逢端午懷念屈原之際，《祈》完美與節日主題契合。據了解，舞者在水中每50秒才換一次氣，更要在水中保持舞姿優美流暢。編導郭吉勇介紹，《祈》經歷了3次拍攝，在水中浸泡26個小時才成功拍攝出有1600多年歷史的水下飛天。

舞者何灝浩在微博發文憶述，自己拍攝了上百個水下舞蹈的影片，練習在水下的穩定性，動作銜接的流暢性，眼睛在水中睜開的適應性，還有憋氣的時長，「一直特別喜歡我們的傳統文化，能以一技之長還原千年前的中華精粹是我的榮幸」。

《祈》引起網民熱議，大家都非常期待河南衛視能再次為民眾帶來驚喜：

辛苦了！台前幕後所有的工作人員辛苦了！謝謝你們我們才能看見這樣好的節目 天吶，太美了太美了！不上個熱搜說不過去吧 太美了太美了太美了起了一身雞皮疙瘩！ ！ ！ 超愛好看，太美了。 真心希望這樣好的節目能夠走進更多人的視野，讓更多的人看到，歷經千年的民族有著傳奇的故事、深厚的文化底蘊。 全程淚目。為中華文化，為宋唐盛世。為自己家鄉的傳承的驕傲 我的天啊，這節目的質量太高了！已經不僅僅是一場文藝晚會了，把中國古典文化展現地絕美動人。 每次都讓人驚艷 舞蹈太美了，這些都是中國的優秀文化呀