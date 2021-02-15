春晚舞台｜盛唐少女在古畫中舞蹈　河南衛視《唐宮夜宴》熱爆全國

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-16 13:35

在河南衛視於10日（上周三）播放的春晚上，展現唐朝歷史文化的舞蹈節目《唐宮夜宴》大獲成功，片段在微博的播放量達到了千萬級別，相關話題在微博有近億次閱讀量，河南衛視春晚其後榮登微博綜藝榜晚會欄目類第一。

《唐宮夜宴》展現盛唐氣象，大獲成功（點圖放大）：

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《唐宮夜宴》這支5分多鐘的舞蹈展示了唐朝女樂官從準備、整理妝容到夜宴演奏的過程。《唐宮夜宴》原名為《唐俑》，是為參加第十二屆中國舞蹈「荷花獎」古典舞評比而創作的。主創、鄭州歌舞劇院舞蹈編導陳琳解釋，這個節目主要講述了正值青春的女樂官在赴宴路上發生的趣事，將可愛頑皮的形象、性格特點與禁錮下的宮廷生活形成鮮明對比，服裝、造型採用極具特點的唐三彩元素，將觀者帶入盛唐時期獨有的美學空間，展示出唐三彩藝術之大美。

在舞蹈開頭的博物館展廳中，與樂俑們一同陳放的還有出土於安陽殷墟的「婦好鴞尊」、春秋時期的「蓮鶴方壺」、中國最早的樂器實物「賈湖骨笛」；少女們蓮步穿行的天地間，依次出現了《簪花仕女圖》、《搗練圖》等中國古代名畫，以及出土於山東嘉祥徐敏行夫婦墓中的《備騎出行圖》壁畫。

為了體現豐腴的唐代少女形象，演員們身上都穿著塞海綿的連體衣，嘴裡含著棉花。（影片截圖）

為了體現豐腴的唐代少女形象，演員們身上都穿著塞海綿的連體衣，嘴裡含著棉花，而眼角兩道月牙形的妝容，也完全再現了風靡於唐代的女性面部潮流妝容「斜紅」。

晚會總導演陳雷表示，「我們運用了5G+AR的技術，讓虛擬場景和現實舞台結合，將歌舞放進了博物館場景，製造出了一種博物館奇妙夜的感覺」。在節目中，參加夜宴的少女們如同在古畫中穿行，背後的山水畫時而變換，少女們就像在畫中行走一樣。

（綜合報道）