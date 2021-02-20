河南衛視《唐宮夜宴》被指模仿《國家寶藏》　央視：鼓勵借鑑創新

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-20 21:48

河南衛視展現唐朝歷史文化的舞蹈節目《唐宮夜宴》爆紅後，有網民在微博發文，指該節目與數年前央視《國家寶藏》展示唐代服飾的表演思路和表現手法存在相似之處，質疑是「模仿」和「抄襲」。 對此，河南衛視春晚導演組周五（19日）接受內媒採訪時回應稱，《唐宮夜宴》由鄭州歌舞劇院同名作品改編而來。央視文藝節目中心周六（20日）則在官方微博發布聲明，強調央視文藝播出的節目均受版權等保護，同時鼓勵文藝節目在借鑑交流中創新。

《唐宮夜宴》展現盛唐氣象（點圖放大）：

+ 12 + 12 + 12

《唐宮夜宴》這支5分多鐘的舞蹈展示了唐朝女樂官從準備、整理妝容到夜宴演奏的過程。不少評論都盛讚該表演善於結合傳統和現代科技，透過5G及AR技術結合虛擬場景和現實舞台，以呈現出玄幻華美的畫面。

有網民質疑河南衛視舞蹈節目《唐宮夜宴》「模仿」央視《國家寶藏》。（微博）

推薦閱讀｜河南《唐宮夜宴》全國驚豔爆紅 地方衛視憑甚麼打敗央視春晚？

惟近日有網民對《唐宮夜宴》提出質疑，稱細心的觀眾覺得「眼熟」，指《唐宮夜宴》與央視節目《國家寶藏》「觀唐」古代服飾藝術再現的思路和表現手法如出一轍，「是巧合？是模仿？還是涉嫌抄襲？」

事件經內媒報道後引起熱議，河南衛視春晚導演組表示，《唐宮夜宴》由鄭州歌舞劇院同名作品改編而來，曾獲第十二屆中國舞蹈「荷花獎」古典舞評獎提名。晚會欄目組精心設計，對時長進行了部分壓縮，並運用5G+AR技術將虛擬場景與現實舞台結合，通過電視藝術化處理。

《國家寶藏》展示唐代古代服飾藝術（點圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

央視則發表聲明，稱注意到近期地方台有關節目與其幾年前播出的節目「撞臉」等情況，重申鼓勵文藝節目在借鑑交流中創新，但強調這與抄襲模仿行為是有本質區別。央視還表示，央視文藝播出的節目（包括舞台佈景等）均受版權等保護。但不少網民在對比兩個節目後，均表示看不出是「抄襲模仿」：

「不能說一模一樣，可以說是毫不相干。」 「撞臉倒沒看出來，我只看到有人想出來碰瓷了。」 「這不是一掛的節目吧，一個走秀，一個舞蹈，抄什麼了。」 「特別喜歡唐宮夜宴，很有特色，沒覺得抄襲，也不覺得是模仿，本就該鼓勵百花齊放，有競爭才有動力。」

河南衛視春晚舞蹈《唐宮夜宴》原名《唐俑》：

《國家寶藏》「觀唐」古代服飾藝術再現的表演片段：