河南衛視「洛神水賦」爆紅　華春瑩Twitter大讚「難以置信的美」

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-06-15 10:29

一段不到兩分鐘的水下中國風舞蹈視頻《洛神水賦》（原名《祈》）火爆網絡，中國外交部發言人華春瑩也在Twitter轉發該舞蹈視頻，引發輿論關注。

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華春瑩13日在Twitter發文推薦《洛神水賦》，稱「難以置信的美！舞蹈像天鵝一樣優雅，像中國龍一樣敏捷（引用《洛神賦》名句『翩若驚鴻，婉若游龍』）。《洛神水賦》，河南衛視的一支水下舞蹈節目。」

對於《洛神水賦》舞蹈表演，中國網友紛紛稱讚。有網民直言，「河南請仙女下凡了。」官媒《人民日報》也評論稱，「翩若驚鴻，婉若游龍，這一出水下「飛天」，令人歎為觀止。節目用心，觀眾自然走心。「以古人之規矩，開自己之生面」，守住初心，持續出新，才有不斷「出圈」的精品，才有沛然不可遏抑的文化自信。」

《光明日報》則評價指，不急於求成，不流於形式，片面追求畫面美感和技術先進，而是沉下心來，潛心研究，才能在技術手段的幫助下，以小見大，讓觀眾欣賞美的背後的文化表達，感受到中華傳統文化的厚重與博大。掌聲，拿去便是。

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據了解，舞者在水中每50秒才換一次氣，更要在水中保持舞姿優美流暢。編導郭吉勇介紹，《洛神水賦》經歷了3次拍攝，在水中浸泡26個小時才成功拍攝出有1600多年歷史的水下飛天。



對於華春瑩的貼文，舞者何灝浩回應稱，「先是土撥鼠尖叫，然後哇的一聲哭出來。」據悉，何灝浩是位「美人魚教練」，「美人魚課」是教學生在水下如何使用「魚尾」，以及恰當的呼吸技巧，去模仿、體驗美人魚游泳的感覺。何表示，完成《洛神水賦》舞蹈後已恢復正常生活，在北京教學。