90後畫家創作廣州版「戰疫上河圖」　記錄醫護、志願者等辛勤付出

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-26 21:15

廣東的新冠肺炎疫情漸趨緩和，廣州已連續一周無新增本土個案，全市所有區域自周六（26日）起恢復至低風險地區。 而較早前，在網絡引起廣泛關注的手繪畫作「核酸檢測上河圖」的作者陳志杰，近日再創新作——廣州版「戰疫上河圖」，以此記錄醫護人員、社區工作者、志願者等群體的辛勤付出。

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廣州版「戰疫上河圖」的作者是，來自佛山的90後男子陳志杰。他介紹指，今次創作的廣州版「戰疫上河圖」，用時6天完成，整體風格依舊延續了《清明上河圖》的表現手法，但與「核酸檢測上河圖」不同的是，這幅畫作不僅有核酸檢測的場景，還全方位展現了廣州在過去一個月內抗擊新冠肺炎疫情的情景，增設了高考保障、科技戰疫等內容，畫中有500多個人物及24個場景。

陳志杰表示，畫中包括脫掉防護服全身濕透的醫務人員、醫院隔離病房內的考場、「一對一」接送隔離考點高考生的專車、交警維持秩序、醫護為考生加油、高科技助力戰疫等場景，均取材於真實事件，細節更豐富，故事性更強。而畫中還出現了「小蠻腰」、永慶坊、中山紀念堂、中山大學等廣州標誌性建築。

將兩幅「上河圖」進行拼接，可構成《廣佛戰疫上河圖》。（央視新聞）

陳志杰說，廣州珠江與佛山東平河相連，將兩幅「上河圖」進行拼接，可構成總長2.7米、寬0.75米的《廣佛戰疫上河圖》，用來收藏「同心戰疫」的難忘記憶。

2015年在廣州大學畢業的陳志杰到佛山從事美術教育工作，被問及創作這組畫作的出發點時，陳志杰說，「為了記錄醫務人員、社區工作者、志願者等群體的辛勤付出，同時呼籲大家配合疫情防控，提高安全防範意識。」

相關圖輯｜「佛山核酸檢測上河圖」（點擊放大）