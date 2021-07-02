中共百年｜《1921》票房破1.82億　《革命者》被譽史詩之作

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-07-02 16:33

周四（1日），慶祝中國共產黨成立100周年的獻禮電影《1921》、《革命者》在內地上畫。據貓眼電影顯示，截至目前，兩部電影的票房分別達1.82億元（人民幣，下同）及2411.9萬元，票房佔比近74%。

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據了解，《1921》是由黃建新執導，黃軒、倪妮、王仁君、劉昊然、陳坤、李晨、王俊凱、胡先煦等主演的歷史劇情電影。該片作為「慶祝中國共產黨成立100周年」重點影片，備受觀眾期待，電影票房在未上畫前就已突破1億元。

有不少觀眾表示，電影《1921》把眾多複雜的人物、事件、場景匯聚成一部內容充實的電影，特別是將課本上抽象的文字變成了非常具體、生動的人物和故事，讓大家能夠通過觀影觸摸到那個時代。

至於另一部紅色電影《革命者》，是由管虎監製，張頌文、李易峰、佟麗婭、彭昱暢領銜主演，電影圍繞1912至1927年的歷史展開，講述了李大釗積極探索改變中國、拯救民族的歷程，以及追尋革命道路的故事。

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與《1921》不同的是，電影《革命者》因未有進行大規模點映，票房也略遜於《1921》，但《革命者》因具有超越性、突破性、創新性的拍攝手法，還被觀眾稱為「革命浪漫主義史詩之作」。

此外，據「HKMovie」網站顯示，《革命者》已於7月1日在本港上畫，《1921》則將於7月8日上畫。