中共建黨百年｜江澤民朱鎔基未現身慶典　分析指或因健康原因缺席

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-07-02 12:18

7月1日，中共建黨百年慶典在北京天安門廣場舉行，中共七常委和部分中共元老現身，但中共前領導人江澤民和朱鎔基未有現身。 新加坡《聯合早報》7月2日引述有關人士指出，習近平2012年接任中共最高人後，退休元老在政壇的影響力明顯減弱。如今，前領導人出席重大活動，主要是一種禮節安排，已不具備更多的政治含義。因此，無論前領導人是否現身，對政壇都沒有大的影響。

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中共前總書記胡錦濤、前總理温家寶等卸任領導人7月1日亮相天安門城樓，參加中共建黨百年慶祝大會；中共前總書記江澤民、前總理朱鎔基則沒有現身。有關人士分析稱，江澤民、朱鎔基應該由於健康原因缺席中共百年慶典。

江澤民上次公開亮相是在國慶70周年慶祝活動上，當時他已行動不便，需要別人攙扶。朱鎔基上次出席公共活動，則是2018年10月在北京會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員，他沒有出席國慶70周年慶典。

7月1日上午，79歲的胡錦濤跟在習近平的左後側步入天安門城樓，並站在習近平身邊。胡錦濤現身時，頭髮仍是白多黑少。79歲的温家寶當日也以滿頭白髮示人，不過他在鏡頭前神態輕鬆，臉上保持着微笑。

胡錦濤上次在公共場合出現，是2019年10月1日在天安門城樓出席慶祝中華人民共和國成立70周年大會。胡錦濤首次以白髮出現在天安門城樓後，一些輿論在感慨歲月無情的同時，也懷念胡錦濤、温家寶時代的開明與寬鬆。

習近平與胡錦濤早年同框照：

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104歲的中共政治局前常委宋平當日再度出現在天安門城樓上，他也是出席官方各類重大慶典活動次數最多的前領導人。當日亮相的還有87歲的中國政協前主席李瑞環，82歲的中共前政治局常委曾慶紅等人。

習近平當日身穿灰色「毛氏中山裝」站在天安門城樓中央。他的服裝款式和顏色，與天安門城樓正中懸掛的毛澤東巨幅畫像中的服裝幾乎完全一致。參加慶典的其他領導人和前領導人基本都身穿深色西裝，突顯出習近平着裝與眾不同。

「毛氏中山裝」是傳統中山裝的改良版。1957年，設計師田阿桐在中山裝的基礎上為毛澤東設計出一款服裝，這款服裝將中山裝領口開大，翻領也由小變大。毛澤東對此非常滿意，經常身穿這款服裝出席各種活動。這款服裝也被外界稱作「毛式中山裝」。