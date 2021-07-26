被譽為「宋元中國的世界海洋商貿中心」　泉州二度申遺終成功

25日（周日），在第44屆世界遺產大會上，「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」項目在提交大會審議正式獲得通過，成為新的世界文化遺產。至此，中國共有56項世界遺產。



泉州申遺項目的部分古蹟遺址（點圖放大）：

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「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」項目已是二度申遺。申遺遺產點從16處增加到22處，遺產區面積總計536.08公頃，緩衝區面積總計11126.02公頃，分布在自海港經江口平原並一直延伸到腹地山區的廣闊空間內。

在10-14世紀的海洋亞洲時期，複雜而快速發展的航海網絡蓬勃發展，逐漸發展成為了學者所謂的第一個全球貿易體系。在這個體系中，泉州處於商貿中心，並超越了自唐代即佔據海洋商貿重要地位的廣州。

目前學者們還不能完全追溯到泉州在宋元時期成為繁榮港口的開端，一些學者認為泉州海運發展的開端可追溯至8-9世紀。但從10世紀開始，泉州就逐漸成為海洋商貿中心。

泉州的成功得益於當地的地理條件，如泉州灣水域較深，通過晉江可直達城市海濱。在1087年（北宋期間）建立的泉州市舶司，更使得泉州成為中外貿易和文化交流的官方地區。此後，當地還建立了南外宗正司，進一步推動了海洋貿易的繁榮。元代海洋貿易的爆發和泉州的成功，更加強了亞洲南部沿海各港口之間的聯繫。然而在元末明初時期，許多商人湧去了東南亞，泉州開始衰落。

本次泉州申遺項目的22處代表性古蹟遺址包括：九日山祈風石刻、市舶司遺址、德濟門遺址、天后宮、真武廟、南外宗正司遺址、泉州府文廟、開元寺、老君岩造像、清淨寺、伊斯蘭教聖墓、草庵摩尼光佛造像、磁灶窯址、德化窯址、安溪青陽下草埔冶鐵遺址、洛陽橋、安平橋、順濟橋遺址、江口碼頭、石湖碼頭、六勝塔、萬壽塔。