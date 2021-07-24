宋代也有撞名困擾　唐宋八大家都給女兒取什麼名｜歷史探秘

藝人吳亦凡日前深陷性醜聞風波，被指控以挑選MV女主角為由誘騙未成年女性與其發生性關係，不只被官方媒體點名批評「不修私德」，各大品牌也紛紛宣布終止合作。



除此之外，多家網絡遊戲公司很體貼地為遊戲暱稱取作「吳亦凡」的玩家，提供一次免費改名的機會。其實，台灣於3月才發生上百名民眾為了能吃免費鮭魚壽司而改名「鮭魚」，但名字在古人看來是件相當慎重的大事。儘管古代女子的閨名一向不為外人知，但通過墓誌研究，還可以得知宋代士人階層婦女的取名偏好。



吳亦凡深陷性醜聞風波，中國大陸知名遊戲公司順勢提供每個暱稱為「吳亦凡」的玩家，一個免費改名的機會。（微博@逆水寒）

根據學者段舒揚研究，和宋代平民婦女名字多取「娘」、「姐」、「姑」等稱謂詞，或是用迭字、花、顏色來命名不同，士人家庭出身的婦女之大名，多呈現出其家族對她的未來、婚姻等人生規劃的期許。

儘管文獻上多以鄭氏、張氏等姓氏代稱的方式稱呼婦女，且外人難以得知其名，不過於當代出版的《全宋文》內有收錄宋代墓誌資料，更有百餘篇提及傳主的姓名、字甚至小字，還有收錄為女性傳寫的「名字說」。

曾任參軍（參謀軍務，武官名）等多官職的文人游九言（1142－1206年），就為3名外甥女們寫「名字說」，解釋取名由來。

「黃氏三女甥笄將適矣，求字於老舅游某……而母固已名若輩曰華、明、柔矣，今其既歿，汝安敢忘而餘安可易哉？」游九言的3名外甥女於年幼的時候，就有母親取過小字，不過已到快出嫁的及笄之年，考慮到她們的母親已逝，游九言遂在原本的小字前加上排行，取名：伯華、仲明、季柔，再取相應的字，如黃季柔，字德本，因為「柔者坤之德而婦之本也」。

宋代由於科舉考試比唐代還要普及，中舉後當官宦遊、遠離家鄉的人口也比唐代更多，父親的當官經歷也會反映在給女兒取的小字上。最常見的小字為「某女」、「某娘」，這個「某」字即與出生地有關，像著名文學家王安石（1021－1086年）的女兒小字「鄞女」，就是出生於王知鄞縣（今浙江寧波市鄞州區）的時候；學者程顥（1032－1085年）的女兒澶娘，則生於他佐澶淵軍之時。

大部分士人階層婦女都在象徵成年的及笄禮，得到正式的名與字，這是因為文人相當看重女子婚嫁，嫁入夫家除了要服從其規矩外，便是檢驗娘家之家訓、家教是否符合社會規範，而女子的正式名字便是她展現自我與娘家教育的門面。

及笄禮，對於古代女性來說不僅象徵成年，也代表將擁有一個正式的名字。圖為宋代《妝靚仕女圖》局部。（百度百科）

宋代文人家庭最常以女子道德規範給女兒取的名字，學者統計《全宋文》提到的百餘名女性名子，最偏愛的用字是「德」，再來是「淑」與「柔」。

曾任尚書都官郎中李無競，女兒名仲婉、字德華；曾任太常博士的沈松年（1087－1140年），他的女兒，大名就叫德柔；詞人張友仁的妻子鄭氏，字德潤；曾任郢州（今湖北武漢）通判（州府長官，掌糧運、家田、水利與訴訟）蕭之美的妻子黃氏，芳名為德方。

目錄學家李淑（1002－1059年），他的妻子胡氏名淑修字文柔；「唐宋八大家」之一的曾鞏（1019－1083年），他的妹妹們大名分別為德耀、德克、德操，字則是淑明、淑珍、淑文，而曾鞏的妻子晁氏，則名德儀、字文柔。

老實說，「德慧淑柔、靜文温寧」，並非專用於男性或是女性的字，但宋代社會對男性之人生成就的期待更高，即便名、字、號中有用到這八字，也僅代表其人生的某一部分。不過對於女性來說，及笄後得到的名字，就是社會、家族對她們的唯一厚望，這不斷反覆在名字、墓誌銘中強調的形容詞「端靜明敏、柔順端肅、淑惠天成」，也讓某些字逐漸帶有性別印象，直到今日依然。