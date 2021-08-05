東京奧運｜射箭羽毛球乒乓球　回顧賽場上爭牌奪金「兩岸大激鬥」

東京奧運即將進入尾聲，這屆賽會上兩岸運動員在許多項目上都有直接交手的經驗，比賽過程不意外地也都相當激烈，賽果當然是幾家歡樂幾家愁。



本屆東奧兩岸的初次碰面，是在男子團體射箭項目。當地時間7月26日，兩岸男子射箭隊正面交手，結果大陸隊敗給中華隊，使得中國大陸無緣晉級。這個賽果還讓「中國男子射箭團體出局」登上當天的微博熱搜，部分情緒較為激動的大陸網友甚至還對中國選手王大鵬進行人身攻擊，稱他們是「不爭氣的東西，竟輸給台灣」。贏得勝利的中華隊，最後過關斬將，拿下該項賽事的銀牌，也是繼2004年雅典奧運後，中華男子射箭隊在團體項目再次拿下銀牌。

小S在奧運期間的發文引發台獨藝人論戰。（微博@小S）

7月27日，中華女子乒乓球選手陳思羽，在女單16強賽事中正面遭遇中國選手、20歲的孫穎莎。最終陳思羽以6比11、12比14、3比11、10比12直落四敗下陣來，在16強賽止步。至於孫穎莎則一路挺進決賽，與同樣來自中國的陳夢交手，最終孫穎莎落敗摘下銀牌。

7月29日，繼女子單打後，兩岸選手在男子乒乓球單打四強賽事中也狹路相逢。年僅19歲、曾赴大陸進行移地訓練的中華隊選手林昀儒，面對賽會第一種子中國選手樊振東，兩人激戰7局，樊振東才辛苦地以4：3的局數摘下勝利。賽後，樊振東表示，自己非常艱難地贏下這場比賽，同時對林昀儒的表現給予讚賞，眾多大陸網友也認為林昀儒表現很好，不吝給予鼓勵。樊振東後來在冠軍戰敗給同樣來自中國的馬龍，而林昀儒則在銅牌戰輸給德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），雖然顆粒未收，但此次東奧他已完全打響了個人名號。

7月30日，中國大陸羽球名將、前世界球王諶龍，在男子羽球單打賽事中以21：14、9：21、21：14的比數擊敗中華隊周天成，拿下男單4強門票，諶龍獲勝後也展現風度，謙稱自己是比較幸運些才勝出。而後，諶龍在羽球男單決賽中敗給丹麥選手安賽龍（Viktor Axelsen），未能繼2016年里約奧運後衛冕成功。

7月31日，在男子羽球雙打決賽中，中國的李俊慧、劉羽辰遭遇中華隊的李洋與王齊麟組合，比賽結果出乎眾人意料，自2019年才開始搭檔的「麟洋配」 以2比0的比數直落二擊敗中國大陸組合奪金，由於男雙賽事第一場比賽時麟洋配就落敗，賽後兩人皆表示，奪金實在是不可思議。

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時隔一日，女子羽球單打決賽中，來自中國大陸的陳雨菲與女單世界球后戴資穎進行對決。雖然在兩人過往的對戰紀錄中，戴資穎握有絕對優勢，但陳雨菲憑藉着較為穩定的臨場發揮，以2：1的盤數順利摘金。陳雨菲賽後接受訪問時表示，他一直將戴資穎當作目標，並坦言從一開始一直輸給戴，漸漸能突破一、兩次，戴資穎是其訓練的一個動力。至於戴資穎雖只收獲銀牌，但這已是中華隊在奧運歷史上的首面女子羽球銀牌。

在過去幾屆的奧運賽場上，兩岸正面單對單的交手機會並不多，令人印象最深刻的，大概就屬2008年北京奧運，台灣民眾最風靡的棒球出乎意料敗給了中國隊，賽後許多台灣球迷大表不滿，甚至直呼是「國恥」，場上表現不佳的球員也遭輿論批判，抓戰犯在當時的台灣蔚為一時風潮。

棒球比賽是台灣最多人關注的體育競賽。（圖為2017年在台北市舉行的世大運棒球賽事）。（多維新聞）

如今，兩岸運動員在東京奧運場上都拼盡全力，力戰到最後一刻，雖然各有勝負，但能夠站在奧運殿堂上，就應該要對這些運動員表達最崇高的敬意。隨着激烈的賽事，即便不出現了關於兩岸認同、統獨的插曲，但畢竟運動員才是主角，才是最值得大眾喝采的對象。