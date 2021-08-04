東京奧運｜民進黨中央表態挺小S　指大陸社會氣氛「寧左勿右」

台灣包括小S、蔡依林、徐佳瑩等多位藝人，近來在社群媒體提及東京奧運台灣選手表現，並給予鼓勵，卻遭部分大陸網友出征，小S還因此在一天內丟失四個大陸品牌代言。

民進黨8月4日表示，在中共現有體制下，中國社會民族主義高漲，形成寧左勿右的氛圍，導致各種網路霸凌與不理性行為的出現，「我們均無法表示認同」。



台灣包括小S、蔡依林、徐佳瑩等多位藝人，近來在社群媒體提及東京奧運台灣選手表現，並給予鼓勵，卻遭部分大陸網友出征。（微博@小S）

民進黨發言人謝佩芬並強調，台灣的民眾透過網路自由的為自己支持的選手加油，「這在民主國家在稀鬆平常不過的事情了」。尤其是世界最高的奧運殿堂，應該把更多的關注留給選手們的專業與努力，以及在競賽如何超越自我良性競爭的一面。

另外，台灣文化部也於8月3日於Facebook以「沒有一位選手需要為勝負道歉」為題發文，力挺台灣藝人支持台灣選手。台灣文化部表示，比賽雖然有輸有贏，但輸贏的結果，絕對不是比賽的一切，自我肯定的追求、運動家精神的展現、公平競賽的價值、群體榮耀的爭取，許許多多，都是運動賽事中美好，且值得關注的部分。

台灣文化部指出，羽球賽事中，印度選手、泰國選手，對於擊敗自己的台灣選手戴資穎，給予高度祝福與鼓勵，不僅展現完美風度，更表現出頂尖運動員之間，既競爭又彼此扶持，長期培養的友誼與羈絆，是奧運競賽中人性美好的展現，也感動無數台灣人。與此同時，卻也看到有些國家的選手，因為比賽勝負遭到抨擊，成為大眾宣泄憤怒的對象；甚至有知名藝人，只是因為在社群上表示自己對台灣選手的支持，便成為眾矢之的。

台灣文化部強調，在台灣，沒有一位選手，需要為了比賽失利、沒有得到金牌而道歉，「也沒有一位藝人，需要為了支持自己國家的選手而道歉」。（Facebook@台灣文化部）

台灣文化部說，種種現象，都讓人感到痛心，不僅惋惜運動員長期努力的成果被一一抹煞，也譴責一個不容許異議發聲的社會，竟讓發展其中的個人，不管是運動員、還是演藝工作者，時時刻刻都必須承受高度政治壓力。

台灣文化部強調，在台灣，沒有一位選手，需要為了比賽失利、沒有得到金牌而道歉，「也沒有一位藝人，需要為了支持自己國家的選手而道歉」。相信每一位代表國家出賽的選手，不論比賽結果，都值得全民的讚許與欽佩，每一個國民，也應當享有公民社會中，最基本的言論自由。