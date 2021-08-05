東京奧運｜林丹讚戴資穎實力較高　但陳雨菲「贏在這點」網民認同

中華台北選手戴資穎在東奧羽球女單金牌戰對上中國內地選手陳雨菲，精彩的對戰過程，讓所有人看得心驚膽跳，可惜最後以些微之差落敗，拿下銀牌，對此，中國羽球選手「超級丹」林丹表示，戴資穎整體實力比陳雨菲好，但是陳雨菲展現出年輕人的韌性，堅持到最後一刻，發揮比過去更強大的實力。



中國選手陳雨菲戰勝中華台北選手戴資穎奪得金牌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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曾拿下兩屆奧運羽球男單金牌的林丹表示，戴資穎已經非常努力了，要是以決賽來講的話，「戴資穎整體實力比陳雨菲還要好一點點，從過往的戰績也能看出」，不過陳雨菲表現出一股年輕人的韌性，「不到最後也不放棄的狀態，到最後面，陳雨菲把所有的東西都發揮出來」。

林丹提到，奧運會就是這樣，能堅持到最後才是最重要的，「即便對手確實比你強大，你也能釋放更多你想像不到的能力，比過去還要強大的能力」，並大讚陳雨菲做的很棒，經過這次奧運的洗禮，陳雨菲已經成為中國羽球女單一姊。

對此，網友紛紛點頭認同，「兩邊其實很熟悉，就看臨場發揮」、「客觀啊，但就是沒拿金牌的運氣」、「比賽有輸有贏，雨菲醬表現比戴醬好一點點」、「事實啊，但是陳對於戴的研究太透徹了」、「陳當天的戰術就是穩紮穩打等失誤」、「陳決賽真的發揮不錯狀況好，拿金牌不僥幸」。

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