河南發現世界最古老鑄幣廠　2600年前已鑄造「空首布」

據鄭州大學考古團隊的最新考古研究成果，河南滎陽官莊遺址的鑄銅作坊在公元前640-550年已開始出現制式化金屬貨幣的鑄造活動。這一發現使官莊遺址成為世界範圍內已知最古老的鑄幣作坊。該研究已在國際考古刊物《Antiquity》（《古物》）發表。



官莊遺址位於河南省滎陽市，是一座完整的西周至春秋中期的城市遺址，建於約公元前800年，約公元前450年被遺棄。自2010年挖掘以來，該遺址發現了大面積的手工業作坊區，作坊內的手工業活動涉及鑄銅、製陶、製骨等多種類型。

鄭州大學考古學科帶頭人韓國河教授表示，官莊遺址的青銅鑄造作坊位於大城內中北部，佔地面積大，在對其進行發掘過程中，共發現4類與布幣鑄造相關的遺存，包括空首布幣成品、尚未使用的芯範、已使用的芯範以及外範。

經過碳十四測年確認，官莊遺址的鑄銅生產活動大致始於公元前814-750年間，在此後約150年內，青銅鑄造作坊主要集中生產青銅禮器、兵器、車馬器等產品。鑄幣生產活動發生在公元前640-550年之間，作坊在繼續進行青銅禮器、兵器等產品的生產同時，開始出現了制式化金屬貨幣的鑄造活動。

官莊遺址考古隊領隊郜向平說：「在遺址現場，我們發現了大量傾倒鑄銅廢棄物的坑。在其中一個坑中，發現了兩枚成品金屬錢幣，其中標號SP-1號金屬錢幣，復原長度為143毫米，寬度為63.5毫米。」

形狀模仿古代農具 頂部中空

官莊遺址發現的錢幣被稱為「空首布」，這是春秋戰國時期流通的貨幣。空首布是模仿古代一種農具鏟而來的，其頂部中空，故稱為空首布。

有學者認為，中國古代最早用作貨幣的是海貝，到公元前770年左右，不同形狀的金屬開始被用作貨幣。郜向平說：「包括刀、鏟形和橋牌錢，這些貨幣是農業工具的衍生產品，人們可以用這些工具進行交易。」