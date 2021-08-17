珍貴文物曾來中國「避難」三年　阿富汗國家博物館館長憂遭洗劫

8月15日，塔利班入主阿富汗首都喀布爾，相隔二十年勢再度執政。塔利班曾炸毀了矗立了1500年的巴米揚大佛（Buddhas of Bamiyan），因此阿富汗變天後，當地數以萬計的文物也成為文化界關注的焦點。

一批阿富汗國家博物館的珍貴藏品在2006年起在世界各地巡展十多年，以巡展方式保護文物，該批文物更在中國各地巡迴展出三年，然後才返回故土喀布爾，因此內地媒體也非常關注該批文物的現況。

內媒引述阿富汗國家博物館的職員指，這批文物暫時安全。館長拉希米（Mohammad Fahim Rahimi）則表示，他非常擔心在喀布爾的非法武裝團體到處晃蕩，洗劫公私財產。



阿富汗國家博物館8月15日發布了一條引發關注的聲明，公告指一些強盜和小偷搶劫了一些私人和公共的產物，文物目前還是安全的，該館呼籲各武裝力量、國際組織、塔利班及其他有影響力的黨派關注館內藏品的安全問題，莫讓人乘虛而入，避免文物在混亂中受到損害或被偷運出館。

一批阿富汗國家博物館的藏品曾在中國各地巡迴展出三年（點圖放大）：

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據早前報道，阿富汗國家博物館精心遴選的231件（套）珍貴藏品於2006年起在世界各地巡展十多年，以巡展方式保護文物。這批文物在2017年春天來到北京的故宮博物院，展覽結束後卻找不到下一個展出地點。在其後三年的時間內，國內多家文博機構先後以接力的方式巡迴展出這批文物，至2020年4月份，這批文物返回故土喀布爾。

《封面新聞》17日報道指，阿富汗國家博物館外聯部主任納迪爾受採訪時表示，這批文物目前正在喀布爾，暫時安全，「但是未來的幾天是否還是這樣，我們現在的確也不清楚。因為喀布爾昨天有一些搶掠的事情發生，所以我不清楚是否會有人趁機對博物館進行搶劫。我現在也不知道會變成什麼樣子，情況還不明朗」。

納迪爾又透露，「館長現在非常非常的擔心，而且對於到目前為止發生的一切都很失望。實際上，不僅僅是館長，所有人都很失望……工作人員、守衛等等……大家都對目前喀布爾的情況感到很無力」。

一批阿富汗國家博物館的珍貴藏品在2006年起在世界各地巡展十多年，以巡展方式保護文物，該批文物更在中國各地巡迴展出三年，然後才返回故土喀布爾。（《封面新聞》）

《新京報》17日報道指，阿富汗國家博物館館長拉希米（Mohammad Fahim Rahimi）接受採訪時則表示，截至目前，館內的約五萬件藏品均安全，沒有任何東西被搶。拉希米又表示，他非常擔心在喀布爾的非法武裝團體到處晃蕩，洗劫公私財產。他正在與塔利班聯繫，試圖找到負責的人或組織，來確保今後館藏能安全保存。