【東京奧運2020／乒乓球／伊藤美誠】日本乒乓球女子代表伊藤美誠於今屆奧運奪得佳績，早前與拍檔水谷隼混雙賽事奪金後，再於昨日（7月29日）贏得女子單打銅牌，創下日本隊奧運記錄。其實伊藤美誠曾經在里約奧運預賽擊敗中國乒乓球前一姐丁寧，今年僅20歲便有如此優秀表現，大部分歸功於其母親的地獄式培訓和教育。她從2歲開始接觸乒乓球，伊藤媽媽要求每天至少進行7小時練習，就連睡覺時也要在女兒耳邊催眠說：「你要打敗中國」！



日本朝日電視台新聞節目「報道ステーションン 」於5年前邀請了伊藤美誠和其母親接受訪問，講述這位天才乒乓球手的成長經歷。伊藤媽媽的名字是伊藤美乃り，今年45歲的她以前也是一名乒乓球運動員，因為未能擊敗勁敵中國隊而耿耿於懷，並將這個願望寄託給還未出生的女兒，更想出一系列天方夜譚的「洗腦式」訓練方法！

伊藤媽媽在懷孕期間，會一邊看乒乓球賽事電視轉播，一邊對著肚子內的美誠進行現場賽事旁述「胎教」，甚至自言自語地問還未出生的胎兒「你有什麼看法」。伊藤美誠出生後2年，便被母親帶到乒乓球桌上進行地獄式訓練，每天練習至少7小時，童年在艱苦的練習中度過。為了「戰勝中國隊」，伊藤媽媽就連睡覺時間也不放過，竟然趁著女兒的淺層睡眠期間，悄悄地在耳邊不斷重覆洗腦說：「要贏中國...要贏中國...」主持人聽到如此奇特的教育方法也嚇得目瞪口呆！

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同場加映：東京奧運｜揭水谷隼患眼疾出賽原因 9年前「打敗中國」預言曝光

東京奧運乒乓球混雙日本隊代表水谷隼和伊藤美誠，以4：3的成績擊敗勁旅中國隊代表許昕和劉詩雯，奪得日本史上首面乒乓球金牌。這對青梅竹馬的夢幻組合奪金後立即被網民起底，其中水谷隼於賽中佩戴的眼鏡最受矚目，原來他患上不能看清球的眼疾，抱恙堅持出賽奧運背後有段感人故事；而「妹妹」伊藤美誠在小學六年級時接受的電視台訪問影片亦被媒體翻出重播，她竟然曾在9年前作出「打敗中國」的奪金預告？！

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

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