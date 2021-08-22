鑑定王詵宋高宗名跡入藏成「鎮館之寶」　古書畫鑑定家鍾銀蘭辭世

內媒《澎湃新聞》報道指，知名古書畫鑑定家、上海博物館研究員鍾銀蘭因病於22日（周日）辭世，享年九十歲。

上海博物館收藏的宋代王詵《煙江疊嶂圖》、 宋高宗趙構的《真草書養生論卷》等名跡均經鍾銀蘭鑑定而成為「鎮館之寶」之一。



鍾銀蘭在1952年上海博物館成立起就通過招考分配安排進館從事文物工作，通過跟隨名家學習與自己的鑽研，在八十年代即成為國家文物鑑定委員會成員。

報道指，鍾銀蘭對字畫的鑑定是先從整體看作品的氣息，再從局部看畫家的筆性，以定真偽。如發現不確定的疑問，然後再看題款、印章、材料等來做參考。最後再從史料進行核實。這種以直觀為主的鑑定方式，有區別於其他依賴史料的鑑定方法。

上海博物館研究館員單國霖表示，鍾銀蘭是一位自學成才的書畫鑑定家，在古代書畫鑑定方面取得了非常大的成就，上海博物館收藏的不少宋元名跡都是經她鑑定而入藏的，如宋高宗趙構的《真草書養生論卷》、董其昌繪畫立軸等。

鑑定《煙江疊嶂圖》「畫真書亦真」

報道又指，宋代王詵所畫的長卷水墨《煙江疊嶂圖》最終成為上海博物館的「鎮館之寶」，這也與鍾銀蘭有關。《煙江疊嶂圖》除了畫外，作品上還有王詵摯友蘇軾行書詩並跋和王詵唱和詩二章並跋。

北宋王詵的《煙江疊嶂圖》經鍾銀蘭鑑定而成為上海博物館「鎮館之寶」之一。（《澎湃新聞》）

1957年，有收藏家將《煙江疊嶂圖》送到上海博物館鑑定，未料不少專家都拒買《煙江疊嶂圖》。1976年以後，北京故宮博物院一位書畫鑑定家鑑定了《煙江疊嶂圖》，斷言「畫真、詩偽」。

鍾銀蘭其後從研究蘇軾與王詵的唱和詩書法和王詵畫藝入手，經過數年研究，指出《煙江疊嶂圖》與王詵其他畫作、書法的筆墨完全一致。她發表了一篇長文《對王詵水墨〈煙江疊嶂圖〉及蘇、王唱和詩的再認識》，並附有蘇、王書法作品影印件作為印證，斷定《煙江疊嶂圖》「畫真書亦真」。

專家們讀了此文，幾乎沒有異議。至1997年，謝和其夫人陳佩秋寫了正式的捐贈書，將此畫獻給上海博物館。畫被評為一級品，成為「鎮館之寶」之一。