陝西烈士古墓被樓盤佔領　網民批「革命先烈給地產商讓路」

陝西西安「反袁十八烈士」之一的王紹文古墓在2019年因地產開發而被迫遷移，其遺骸臨時安置在一地產專案工地圍牆下已兩年。今年5月7日，王紹文的曾孫王程前往該工地查看時發現，王紹文遺骸臨時安葬處地表已被施工方用混凝土硬化。該事件也引發網絡討論，網民批評是「要革命先烈給房產開發商讓路」。

8月20日，王程將一份擬定的訴求交給丈八街道辦工作人員。在訴求中提到，因開發商開工挖土時並未告知家屬，給其後人造成嚴重的精神傷害。要求開發商給予合理賠償，並提到希望能將紹文遺骸葬于清涼山森林公園，該公園葬有陝西辛亥革命先驅井勿幕，可以為西安增加一處辛亥革命教育基地。



2019年王紹文的孫子王治中、曾孫王程等將王紹文的遺骸從墓中取出，放進一個石質骨灰盒，臨時埋在工地圍牆下，並在牆上用毛筆標記「王紹文烈士之墓」。（澎派新聞）

今年是辛亥革命110周年，而西安籍人士王紹文，是陝西同盟會最早的會員之一，王紹文是陝西同盟會最早成員之一，1916年在反袁鬥爭中，王紹文等18人被捕遇害，該18人被稱作「反袁十八烈士」。2020年，西安市民政局也將經王紹文老家的一條道路命名為「紹文路」，緬懷和紀念先烈。

但王紹文的陵墓卻未獲得關注。2019年3月，王紹文陵墓因地產開發而被迫遷移，其遺骸臨時安置在一地產專案工地圍牆下已兩年，該項目為「綠城春風心語」。2021年5月7日，王紹文曾孫王程去工地查看時發現，王紹文遺骸臨時安葬處地表已被施工方用混凝土硬化。

對此，王程將情況反映給西安高新區丈八街道辦事處。該街辦負責人表示，將協調各方妥善處理此事，安葬好辛亥革命先烈。「綠城春風心語」專案工作人員表示，找到新的安葬地後，他們會將混凝土敲開協助家屬取出王紹文的遺骸。

王紹文後人：盼能將墓遷到公園

暫放王紹文遺骸的土地已被混凝土硬化，現用圍籬隔起，待墓地地址選定後再取出遺骸安葬。（澎湃新聞）

8月18日召開的關於王紹文墓地問題的協調會上，信訪部門負責人表示，希望王程等人將訴求並以書面方式提交。8月20日，王程將擬定的訴求交給丈八街道辦工作人員。

王程等人在訴求中提到，因開發商開工挖土時並未告知家屬，造成王紹文兩位遺孀遺骸丟失，後又將王紹文遺骸暫存地用水泥硬化，給其後人造成嚴重的精神傷害。因此，需要開發商誠懇道歉並給予一定的合理經濟賠償。

關於王紹文的遺骸和墓地的處理，該書面訴求稱，希望能將王紹文的遺骸安葬於西安清涼山森林公園，該公園目前葬有陝西辛亥革命先驅井勿幕，「公園是公共用地，一來可以減少相關費用，二來可以增加一處辛亥革命教育基地。」

王程認為：「王紹文為陝西辛亥革命付出了生命，百年後還為城市建設做出了墓地遷移的貢獻。」他也提到，如果葬在清涼山公園不能達成，家屬認為必須在綠城開發的這個社區內設一紀念設施。

烈士墓地保存無政策依據?

王紹文是早期陝西同盟會成員，是「反袁十八烈士之一」，在陝西西安有「紹文路」紀念他的付出。（澎湃新聞）

而根據《澎湃新聞》報道，從5月至今的三個多月時間內，西安市、高新區、丈八街道辦等多層級多部門相關人員多次與王程等人協商，但至今仍未拿出一個妥善的解決方案。癥結之處在於相關部門人員認為，辛亥革命先烈墓地如何解決，無相關政策依據。

《澎湃新聞》則引述，2018年5月1日起開始施行的《中華人民共和國英雄烈士保護法》中第四條規定，「各級人民政府應當加強對英雄烈士的保護……縣級以上人民政府負責英雄烈士保護工作的部門和其他有關部門應當依法履行職責，做好英雄烈士保護工作。」認為西安市政府有保護其墓地的職責。

此外《英雄烈士保護法》也規定，不得侵佔紀念設施保護範圍內的土地和設施，不得破壞、汙損紀念設施等。而《王烈士傳》《王烈士紹文墓表》《十八烈士遇難記》等文獻，記載王紹文的生平事蹟及犧牲過程，此外，西安市民政局將一條道路命名為「紹文路」，都可視為對王紹文「烈士」身分和功績的認可。

陝西革命烈士墓地遭樓盤侵占一事在網絡也引發討論，網民除批評西安市政府處理方式外，對於樓盤商也多有批評，指責此事件是「要革命先烈給資本、房產開發商讓路」。