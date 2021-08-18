四川23尊千年摩崖石刻佛像被盜　竟還被噴藍色顏料　13人遭問責

四川廣元市旺蒼縣文化旅遊和體育局18日（周三）透露，2021年1月「旺蒼數十尊摩崖石刻佛像被盜事件」案發後，旺蒼縣成立專案組開展偵查工作；同時啟動追責問責，對文物行政部門和屬地鄉鎮相關責任人啟動問責，已組織處理8人，立案審查5人。



2021年1月29日，旺蒼縣普濟鎮佛子岩的摩崖石刻造像（佛像）發現被盜。經點算，共有4龕23尊佛像被盜，其中像頭11尊、整像12尊。被盜佛像位於龕內，大多數為高15厘米、寬8厘米左右的小佛像。

據警方提供的照片顯示，被盜佛像現場留下了明顯的切割痕跡，另有幾尊佛像被盜後，其身後留下了一個醜陋的大洞。此外，多尊佛像被整尊盜走後，切面上被噴上了藍色的塗料類物質。一名文物保護從業者表示，該塗料或是犯罪分子為掩飾偷盜行為所做的掩飾，盡可能拖延文物保護者發現文物被盜的時間。

此次被盜的佛子岩摩崖造像開鑿在距離地面1.5至5米、長30米、高20米的岩壁上，共計39龕220軀造像，石刻2處。開鑿朝代為唐代，從北至南橫向排列，龕形均為方形雙口龕。2007年6月被四川省人民政府公為省級文物保護單位。

案件發生以來，旺蒼縣的專案組走訪了當地村民，並對全省範圍內已偵破的同類案件和重點前科人員進行了排查梳理，同時分別前往巴中市南江縣、眉山市、重慶市巴南區等地進行了走訪調查。不過因案發地位於偏遠山區，山林茂密、人煙稀少且周圍沒有監控設施，現場遺留的有價值的物證極少，導致破案難度大。

佛子岩摩崖造像的保護工作一直有專人負責。調查顯示，因相關人員在工作過程中確有失職情況，致使摩崖石刻佛像被盜，國家文物造成損失。案件發生後，旺蒼縣對文物行政部門和屬地鄉鎮相關責任人啟動問責，已組織處理8人，立案審查5人。

此前，旺蒼縣公安局8月9日曾發布懸賞通告，提供線索並對破案發揮重要作用的，將給予最高5萬元人民幣的獎勵。