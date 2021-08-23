廿四節氣｜處暑由熱轉涼易有疲乏感　無花果雪耳湯助解秋乏症狀

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月23日為廿四節氣中第14個節氣「處暑」，到底處暑的含義為何？從中醫的角度來看，處暑是否有特別注意的地方？



河北遵化鴻鴨屯村的農民在向日葵田間採收作物。（中新社）

處暑是廿四節氣中的第14個節氣，每年8月22至24日期間，太陽到達黃經150°，此時正是處暑。處暑意味時間進入干支歷申月的下半月，「處」有終止、躲藏的意思，因此處暑化表炎熱的夏天結束。據《月令七十二候集解》説：「處，去也，暑氣至此而止矣」，表示炎熱即將過去，暑氣將於「處暑」當日結束。

與小暑、大暑、小寒、大寒等節氣不同，處暑是代表氣溫由炎熱向寒冷過渡的節氣。除了華南和西南地區仍然受夏季季風影響，有機會出現30℃至35℃的高溫天氣外，中國大部分地區的雨季都會在處暑過後結束。雖然各區氣溫會逐漸下降，但真正踏入秋季的只有東北和西北地區，西北地區海拔3500米以上更會呈現初冬景象。

處暑後的日夜溫差大，夜寒晝暖，農作物在白天吸收的養分在晚上儲存，因此農作物很快就進入成熟期，農民都要加緊採摘，再為田地除草、水稻施肥等。在南方大部分地區，處暑正是收穫中稻的大忙時節；華南日照比較充足，雨天不多，有利於中稻割曬和棉花吐絮。

處暑節氣前後的民俗多與祭祖及迎秋有關，民間會有慶讚中元的民俗活動，俗稱「作七月半」或「中元節」。在古時，民間從七月初一起會有開鬼門的儀式，直到月底關鬼門止，都會舉行普渡佈施活動，包括豎燈篙、放河燈等。

由於處暑後是漁業收穫的時期，中國沿海地區都會舉辦活動歡送漁民出海，期盼漁業豐收。浙江寧波市象山縣從1998年開始舉辦開漁節，不僅有祭海儀式，還有各種文化、旅遊、經貿活動。由於處暑節氣正值農作物收成期，農家會舉行儀式拜謝土地爺。

根據香港天文台統計資料，在處暑時節，香港最高氣溫可達34.4°C；相對濕度最高為94%，降雨最多有207.4毫米雨量。

徐澤昌表示，「處暑」處於由熱轉涼的交替時期，市民易有懶洋洋的疲乏感，俗稱「秋乏」，若要預防或改善秋乏症狀，就應益氣養陰。（資料圖片）

註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時提到，處暑表示暑氣將退伏而潛處，此時氣溫慢慢下降，雨量逐漸減少，早晚溫涼，中午氣溫仍然很高。秋季名義上已經來臨，但暑氣仍未完全消退，俗稱「爭秋奪暑」。

徐澤昌表示，處暑正處於由熱轉涼的交替時期，人體進入一個周期性的調整階段，身體會有懶洋洋的疲乏感，俗稱「秋乏」。在中醫學來說，秋乏是彌補盛夏季節帶來人體損耗的反應，是體內自我恢復陰陽平衡的過渡性的現象，因此要預防或改善秋乏症狀，宜益氣養陰。

山藥無花果南棗雪耳湯



材料：山藥30g、無花果5粒、南棗15g、雪耳一朵、南北杏15g、瘦肉半斤



製法：瘦肉切件、汆水備用。其餘藥材洗淨，雪耳預先浸軟，加入適量水，先大火煲滾後轉細火煲1.5小時。



功效：健脾潤肺，益氣養陰。



使用注意：脾虛濕重、痰多、泄瀉者慎服。

