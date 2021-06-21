廿四節氣｜夏至白晝長但未必最熱？　中醫：生冷瓜果食太多傷脾胃

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-21 08:00

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月21日為廿四節氣中第10個節氣「夏至」，到底夏至的含義為何？從中醫的角度來看，夏至是否有特別注意的地方？

夏至是廿四節氣中的第10個節氣，每年6月20日至22日期間，太陽到達黃經90°，此時正是夏至。事實上，夏至是最早被確定的一個節氣。公元前七世紀，古人採用土圭測日影，發現此日白晝最長，夜晚最短，最終確定了夏至，稍後又發現晝夜等長的春分與秋分，在此基礎上確立廿四節氣。

據《恪遵憲度抄本》記載：「日北至，日長之至，日影短至，故曰夏至。至者，極也。」夏至當日，太陽直射地面的位置到達一年的最北端，幾乎直射北回歸線（北緯23°26'），是北半球各地一年中白晝最長的一天，且緯度愈高白晝愈長。

夏至既是廿四節氣之一，也是古時民間「四時八節」其中一個節日。由於時值麥收，自古以來有在夏至慶祝豐收、祭祀祖先的習俗，以祈求消災年豐。據《史記·封禪書》：「夏日至，祭地祇。皆用樂舞。」可見夏至在古時作為節日，亦納入了祭神禮典。

除此之外，古時女子之間會互贈扇子、脂粉等物品；宋朝百官放假三天；朝廷夏至後會取出「冬藏夏用」的冰消夏避伏。此外，民間亦有「冬至餛飩夏至面」，在江南一帶「夏至吃麵」是一項重要習俗，麵條的種類多，例如陽春麵、麻油涼拌麵等。

去年6月21日，夏至正好為父親節，同時亦上演天文「日環食」，香港則可看到日偏食：

+ 4 + 4 + 4

夏至期間，中國大部分地區氣溫較高，日照充足，農作物生長快，因此降雨量對農業產量影響尤為重要；南方適逢雨季降水充足，北方則因雨季在7月下旬至8月上旬的夏秋之交，因此降水較少。夏至過後，太陽直射地面的位置逐漸南移，北半球的白晝日漸縮短。

雖然夏至白晝時間最長，有「炎熱的夏天已經到來」之意，卻未必是全年中最熱的一日。民間有「夏至三庚數頭伏」的說法，意思為在夏至後的第3個庚日，即30日後才會迎來全年最熱的三伏天，是一年之中氣溫最高，空氣最潮濕、悶熱的日子。

根據香港天文台統計資料，在夏至時節，香港最高氣溫可達34°C；相對濕度93%，降雨最多有230.1毫米雨量。

徐澤昌提醒，過量食用生冷瓜果會損傷脾胃。（資料圖片）

夏至後的氣溫逐漸升高，不少人都喜愛食西瓜或涼性瓜果等食物。註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時提到，夏至人體汗出增多，消化功能力較弱，飲食應以清淡為主，建議可多吃水果及蔬菜，既可補充水份，又容易消化，可減輕脾胃負擔。

徐澤昌提醒，生冷瓜果雖可消暑解熱，但過量食用會損傷脾胃，因此應適可而止。在湯水方面，他建議可飲用冬瓜赤小豆薏米煲排骨湯，有助解暑利濕。