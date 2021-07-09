國民百態｜耗十年積蓄買「清水房」　江蘇95後女孩堅持置業引共鳴

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-09 17:00

當代談起買房子，相信不少草根市民都是一殼眼淚，「磚頭」最值錢、最保值的概念也深深烙印在大眾心中。 江蘇泰州95後女子小莉，就是近乎偏執地想擁有一套屬於自己安樂蝸的一員。今年7月，她終如願付了28萬元（人民幣．下同）首期，住進屬於自己的一套清水房（又稱毛坯房、初裝修房），且一點也不嫌棄，其經歷甚至走紅上了熱搜。 近日，她接受澎湃新聞專訪，就自己耗盡打工十年的積蓄也要買清水房的心路娓娓道來，並認為這只是一件普通的事情，之所以這麼多人關注，或許是因為引發了共鳴。

小莉表示，自己家境清貧，小學沒讀完就萌生打工賺錢的念頭，父母也沒阻攔。十多歲時，她在江蘇無錫一間工廠做羊毛衫套口（縫合）的學徒，賺取每月數百元的微薄收入。後來她又去了蘇州一間紡織廠工作，工資可有兩三千元，惟十分辛苦，過着上完12個小時再休息12個小時，每天睡覺時間都不夠的生活，「哪有時間用錢？錢就是這樣存下來的」。

當時，小莉身邊親朋好友，包括兄長都還在讀書，但她已經習慣這種落差感，即使不喜歡當時的工作，感覺自己猶如機器人，但為賺錢她只能堅持。

小莉曾在蘇州郊區開了一家花店。（澎湃新聞）

至19歲時，小莉轉換跑道，在蘇州郊區開了一家花店，年紀輕輕當起了老闆，也勤快地到市場，到飯店、卡拉OK拉生意。她表示，起初跟奶奶表示自己想開個服裝店或者其他小店時，奶奶很驚訝地說：「你還想開店？你膽子真大！」不過在堅持下，她還是如願，收入也愈來愈多，遇上情人節時能賺2萬元，工作累但浪漫着。再後來，她又陸續換了工作，賣螃蟹、做微商之類都試過，錢也慢慢愈存愈多。

談起執意要買房一事，小莉強調是希望落魄時也有個容身之處，哪怕將來結婚了，和丈夫吵架，或在婆家待得不開心，也不一定非要回娘家。然而，買房的念頭未獲得多少支持，諸如「女孩子不需要這麼辛苦」、「買房沒用，都要嫁人的」的質疑聲一直如影隨形。

小莉解釋，她生長於泰州某縣級市，當地較重男輕女，家人對女孩的期待就是趕快結婚嫁人，然後可以住男方的房子，因此她買房的阻力主要來自父母家人，當時家人甚至覺得她瘋了，認為有這錢還不如回家給母親造房子，不停給她洗腦。不過小莉一如自己一路以來愛堅持的作風，到真正買了房之後，父母開始改變，反而覺得買得還不錯，「以前他們不欣賞我，現在覺得我挺有思想的」。

對於自己區區買房的經歷竟受到那麼多網民的關注，小莉表示一開始還挺驚訝的，認為這很普通而已，但轉念一想，自己身邊幾乎也的確沒有獨立買房的女性，因此她認為自己的經歷引起了共鳴，很多女孩應該都像她一樣期盼能有自己的安樂蝸。

她坦言，自己現時約1291平方呎的房子其實是超出了她預期，每月要還3000元左右的貸款令她壓力很大，但這種壓力卻又能讓她更好地賺錢，更有安全感。

對於為何在房子還是清水房的狀態就住下，小莉坦言是因為沒錢裝修，需要再存兩年錢，但即使未裝修，對她日常生活也沒什麼影響，畢竟這比以前住的土房子要好得多，「裡面的一把泥土，一個灰塵，每一平米，都是我辛辛苦苦掙來的，所以說我不嫌棄它」。

最後，對於那麼早就輟學一事，她表示還是有點後悔，因她覺得自己表達能力有點欠缺，若讀多點書也許會好點，「我很羨慕能上大學的人」。